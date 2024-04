Camila Moura diz que Lucas do BBB já "vacilou" antes e que divórcio é definitivo

A- A+

"A decisão do divórcio é definitiva", cravou Camila Moura, historiadora e ex-mulher do professor de educação física e participante do BBB 24 Lucas Henrique Ferreira, sobre o divórcio do brother. O rompimento conjugal da parte dela - visto que ele nada sabe em razão do confinamento no reality - virou pauta pública após a professora anunciá-lo nas redes sociais.



Nesta terça-feira, 2, ela voltou a tocar no tema de forma categórica ao responder perguntas dos seguidores, feitas por meio dos stories no Instagram. Em uma sequência de vídeos, ela explicou que já foi traída antes por Lucas e que ele sabia que não teria outra chance. "Já vacilou comigo antes em relação à fidelidade no casamento", afirmou.



Pivô do imbróglio, após o professor flertar com ela, Pitel foi a eliminada desta terça-feira e soube do caso durante o Bate-Papo BBB, com os apresentadores Thais Fersoza e Ed Gama. Ela afirmou esperar que eles "fiquem bem".



Camila, que agora se tornou influenciadora, disse que trabalha com uma advogada para levar o processo adiante e não descarta reencontrar o ex. "Já está acontecendo. Já entrei com esse processo de divórcio. E é inevitável, uma hora eu vou ter que falar com ele, seja o que for necessário. Em algum momento a gente vai ter que se encontrar. Nem que seja para ele pegar as coisas dele, ver os cachorros ou sentar para conversar. É inevitável", disse.



Mas ela garantiu que nem considera reconciliação. "O divórcio já está rolando. O papelzinho já está sendo confeccionado. O ‘Ferreira’ vai sair do meu nome já, já", declarou, em referência ao sobrenome de Lucas. A professora afirmou que intensificou a terapia após ver os detalhes conjugais expostos em rede nacional "Cuido muito da minha saúde mental."



Camila também reclamou da forma como Lucas retratou o episódio do perdão à primeira traição ao contar sobre isso na casa do BBB. "Ele usa o fato de eu ter perdoado ele, de ter feito anos de terapia de casal, anos de terapia individual cada um, como o ato de se safar. Olha que bonitinho, que bacana", ironizou.

Ela conta que, em uma viagem para o Rio de Janeiro, enfrentou uma forte crise no aeroporto, "após ver um vídeo do inominável falando para o Brasil de problemas anteriores do nosso casamento, que pouquíssimas pessoas sabiam".



Entenda a crise

Confinado na casa mais vigiada do Brasil, Lucas Henrique não sabe que, do lado de fora, Camila anunciou o fim do casamento devido ao flerte entre ele e a sister Giovanna Pitel, o que a professora entendeu como uma forma de traição.



Alheio ao impacto que as atitudes causaram na agora ex-mulher, Buda chegou inclusive a mandar recados para Camila sem saber que ela tinha anunciado o término.



Ele tem, no entanto, algumas pistas. No dia 11, Boninho tocou a música Infiel, de Marília Mendonça, para acordar os brothers, colocando uma pulga atrás da orelha do participante. No dia anterior, Lucas ficou apreensivo com a ausência de uma mensagem de Camila no vídeo exibido em seu almoço do anjo.



Do lado de fora, camila cresce nas redes sociais com seus desabafos. Depois que a polêmica veio à tona, a professora ganhou popularidade na web: ela já atingiu os 3 milhões de seguidores no Instagram, fechou parcerias de publicidade e até repaginou o visual. Em sua bio do Instagram, declara torcida para Davi no reality.

Veja também

LUTO Ykenga Mattos, cartunista e ativista do movimento negro, morre aos 71 anos