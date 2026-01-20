A- A+

BIG BROTHER BRASIL Camila Moura, ex de Lucas Buda do BBB24, passa por emagrecimento e sai do manequim 48 para o 38 Influenciadora também fez cirurgias plásticas nos seios, abdômen e glúteo

A participação do professor Lucas Buda no BBB24 foi tomada por tretas do lado de de fora do reality, especificamente com a então esposa Camila Moura, que não aprovou a aproximação dele com Pitel, também participante do programa naquele ano.

Lucas, na época deu em cima de Pitel, e chegou a ouvir dela "Esqueceu que é casado?". Ele foi eliminado do programa, em um dos paredões, e mal sabia ele que sairia solteiro da casa.







Camila Moura, após o episódio de flerte do marido no programa, anunciou que não queria mais nada com o brother. A partir de então, ela ganhou notoriedade, milhões de seguidores nas redes e atualmente é influenciadora digital.



Nos últimos dez meses, ela entrou em um processo de emagrecimento: saiu do manequim 48 e agora veste 38. Ela também passou por cirurgias plásticas nos seios e no abdômen.

Para o início de 2026, ela está convites para participar do Carnaval no Rio de Janeiro.



No final do ano passado, ela postou uma sequência de fotos e definiu como foi o seu 2025:

"Foi um ano de realizar sonhos. Alguns que eu planejei. Outro que eu nem sabia que merecia viver"

