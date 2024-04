A- A+

BBB 24 Camila Moura vai voltar com Buda? "O futuro a Deus pertence", diz (ex?) esposa do brother a Leo Dias Em entrevista ao blogueiro, ela contou sobre como encarou a "traição" de Lucas Henrique em rede nacional

Em entrevista ao blogueiro Leo Dias, no programa Fofocalizando, do SBT, Camila Moura, esposa do participante do BBB 24 Lucas Henrique, o Buda, falou sobre a possibilidade de uma volta com o brother após ele deixar o confinamento. A resposta foi surpreendente e deu a entender que é possível, sim:

"Não posso bater o martelo, porque o futuro a Deus pertence. Não vou determinar sim ou não porque não tenho bola de cristal."

Do dia para a noite, Camila Moura virou celebridade após seu marido flertar, por diveras vezes, com Pitel. As investidas de Lucas viralizaram por ele ser casado e fazer isso em rede nacional. Camila, então, resolveu, também publicamente, anunciar que iria se divorciar de Buda, o que causou furor na web.

"Decidi me manifestar porque eu senti que estava sendo humilhada naquela situação. E aí decidi me proteger", contou Camila a Leo Dias. "Quando fui na rua, no mercado e me chamaram de corna. Aí falei: 'Não vou ficar me expondo, lutando por ele e ele não consegue fazer o mínimo por mim'."

Com a exposição em rede nacional, Camila começou a ganhar seguidores, já chegando à marca de 3 milhões de seguidores no seu Instagram. "Essa mudança me proporcionou conhecer uma Camila diferente. Me conhecer enquanto mulher livre, com independência", declarou. A fama internética também atraiu anunciadores e Camila começou a despontar fazendo ações de publicidade nas redes sociais. Virou influencer.



Combinado e não cumprido

Camila também revelou a Leo Dias que ela e Lucas Buda firmaram um acordo sobre a possibilidade de ele se atrair por alguém no confinamento. "Conversamos sobre isso. Os poucos combinados que nós tínhamos, esse era o primordial: se surgisse uma mulher que ele tivesse interesse, ele segurasse a onda e não me expusesse."

Ela contou, ainda, que já havia sido traída pelo brother. "Esse foi o segundo strike e último."

Camila confirmou que já deu entrada no pedido de divórcio e que não pode comentar detalhes pois corre em segredo de justiça.

