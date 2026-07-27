Seg, 27 de Julho

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsegunda27/07/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
CINEMA

Camila Pitanga dará vida a Clara Nunes em cinebiografia da cantora

O longa-metragem é uma produção da Matizar Filmes e da Paraguassu, produtora da atriz, em coprodução com a H2O Produções e distribuição da H2O Films

Reportar Erro
Estrelado por Camila Pitanga, filme vai abordar a trajetória de Clara Nunes na músicaEstrelado por Camila Pitanga, filme vai abordar a trajetória de Clara Nunes na música - Foto: Raphael Tepedino/Divulgação

Clara Nunes, um dos maiores ícones da MPB, ganhará uma cinebiografia. Camila Pitanga foi a escolhida para interpretar a cantora no filme, que ainda não possui previsão de estreia.

O projeto foi concebido pela Matizar Filmes com a Paraguassu, produtora da atriz, em coprodução com a H2O Produções e distribuição da H2O Films. Ainda não foi revelado que vai dirigir a obra. 

Ambientado no Rio de Janeiro dos anos 1970, o longa-metragem vai mostrar como a artista enfrentou os preconceitos do mercado na época, redefinindo o lugar do samba e das mulheres na música. 
 

Leia também

• Filme "Aquele Que Viu o Abismo" tem sessão de pré-estreia no Recife, com performance musical

• Noturno Festival divulga filmes selecionados para mostra competitiva e abre inscrições de oficina

• Festival Bonito CineSur promove integração audiovisual sul-americana

“Considero uma missão divina, um dos maiores desafios da minha vida, encarnar a voz e a alma de Clara Nunes. Ela é presente através das suas músicas, mas poucos sabem sua história”, afirmou Camila Pintanga

Janaína Tokitaka e Flavia Vieira, dupla também responsável pelo roteiro de “A Menina que Voa”, cinebiografia da ginasta Daiane dos Santos, são responsáveis por escrever a cinebiografia da sambista. 

Clara Nunes foi responsável por eternizar por meio de sua voz canções como “O Mar Serenou” e “Conto de Areia”, além de outros clássicos do samba. Ela fez história ao se tornar a primeira cantora a vender mais de 100 mil cópias de um disco.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter