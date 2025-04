Camila Pitanga retorna à Globo em "Dona de Mim" como a dramática Ellen

A- A+

Após quase nove anos afastada das novelas da Globo, Camila Pitanga faz um retorno comovente à emissora em uma participação especial em “Dona de Mim”.

Na história de Rosane Svartman, que estreia dia 28 de abril no lugar de “Volta por Cima”, na faixa das 19h, a atriz viverá uma mulher marcada pela dor e pela fé. “Ellen é uma lutadora. Alguém que batalha com todas as forças pela vida”, resume Camila.

A personagem entra na história de forma impactante: no meio do casamento de Abel Boaz e Filipa, papéis de Tony Ramos e Cláudia Abreu, no jardim da mansão da família dele, Ellen surge aflita, carregando uma bebê nos braços.

Ela chama o noivo pelo nome diante de todos e, em conversa com ele, cobra uma promessa antiga. Ex-funcionária da fábrica de lingeries comandada por Abel, ela foi responsável por impedir que o patrão tentasse tirar a própria vida durante um momento de crise financeira.

Em gratidão, ele garantiu que estaria sempre à disposição. Anos depois, Ellen aparece doente, desesperada para assegurar um futuro digno à filha. “Ellen é devota de Nossa Senhora da Penha. Ela tem sua trajetória radicalmente transformada quando se vê grávida e com câncer no útero”, relata a atriz.



Para compor a personagem, Camila apostou em um mergulho na rotina de uma mulher diagnosticada com a doença. “Fui para uma sala de ensaio e passei alguns dias pesquisando com Márcia Feijó, minha parceira da vida. Fiz meu costumeiro estudo de texto com a Lisa Eiras”, detalha.



A atriz também buscou informações práticas e emocionais com profissionais da área de saúde. “Foi fundamental a visita que fiz ao Instituto Nacional de Câncer, o INCA, para entender os processos de uma paciente com câncer no útero”, afirma.



O retorno à dramaturgia da Globo veio acompanhado de um entrosamento especial com a equipe do folhetim. “Quando recebi o convite para estar na novela da Rosane e do Allan, eu comemorei como um gol! Eles são dois criadores que admiro e com quem estou amando conviver. Meu dia a dia é de um set de gravação harmonioso e mega-astral”, valoriza Camila.



A participação especial em “Dona de Mim” surge em meio ao sucesso da ambiciosa Lola, vivida por Camila na novela “Beleza Fatal”, produção de Raphael Montes para o Max, também em exibição atualmente pela Band.



“É um trabalho que me desafiou e me exigiu muito, mas que me diverti fazendo. Lola é uma mulher perigosa, ambiciosa e também inteligente, que corre atrás do que quer. Mata e atropela quem for para conquistar seus objetivos”, descreve.



Uma vilã que, para sua intérprete, está longe de ser unidimensional. “A vilania da Lola pode ser muito maldosa, mas não é tão clássica, porque ela sofre e padece. No momento em que a heroína começa a vilanizar também, temos ali um duelo de titãs”, analisa, referindo-se à personagem Sofia, de Camila Queiroz.

