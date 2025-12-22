Camila Pitanga retorna à trama para agitar a reta final de "Dona de Mim"

A- A+

Leia também

• Confira os resumos das novelas da semana (22/12 a 27/12)

• Miguel Falabella e Fernanda Vasconcellos voltam às novelas em 'Três Graças'; conheça os personagens

Voltar aos estúdios de “Dona de Mim” não foi apenas uma surpresa positiva de trabalho para Camila Pitanga, mas também um importante reconhecimento do tamanho de sua personagem no enredo das sete. Nos últimos capítulos, a atriz voltou a interpretar a misteriosa Ellen, que havia sido dada como morta logo no início do folhetim.

“Fiquei feliz porque encarei como um reconhecimento da autora (Rosane Svartman) e do diretor artístico Alan Fiterman de que a Ellen tinha valor na trama para retornar. Achei o máximo”, celebra.

O retorno de Ellen ao enredo também traz o malandro Hudson, papel de Emílio Dantas. Ele descobre a morte de Vanderson, de Armando Babaioff, em uma notícia online e enxerga nela a oportunidade de mudar de vida. Após confirmar a informação com Padre Paulo, vivido por Guti Fraga, ele investiga mais a fundo e descobre que Sofia, de Elis Cabral, é herdeira de 25% da Boaz, tornando-se milionária.



Diante desse cenário, Hudson sugere a Ellen que deixem o interior e sigam para o Rio de Janeiro. Em uma conversa carregada de tensão e promessas, Hudson revela tudo a Ellen – a morte de Vanderson e a fortuna da filha – e a convence de que chegou a hora de se reaproximar da menina e garantir um futuro confortável para todos. A revelação pega Ellen de surpresa e marca o início de um novo plano que promete mexer com a trama.



“Acho que o público vai ficar com o coração dividido. Essa mãe ama a filha, mas também é uma personagem contraditória, que faz coisas erradas”, aponta.



A especulação sobre o retorno da Ellen começou há alguns meses. Foi difícil guardar o segredo sobre a volta da personagem?

Sim, foi um sufoco! Eu sou péssima em guardar segredo (risos). Mas agora posso dizer: estou de volta com a Ellen. Ainda há muitos mistérios, dramas e emoções pela frente, e isso é o que faz uma boa novela.



Como você recebeu a notícia de que Ellen estaria de volta?

Foi uma surpresa maravilhosa quando a Rosane me contou. Eu achava que seria apenas uma participação, mas logo percebi que seria especial. Foi também um reconhecimento dela e do diretor artístico Alan Fiterman de que a Ellen tinha valor na trama.



Qual é a importância da Ellen para o desfecho da história?

Ela vem para mexer com o coração da Leo, trazendo disputa, mistério e amor. O público vai se dividir, porque Ellen ama a filha, mas também é contraditória e comete erros. Eu entendo a torcida contra, mas estou inteira a favor da personagem e do gosto do público.



Como você descreve a Ellen nesse retorno?

Ela é dual: ama de verdade, mas também aplica golpes e faz coisas erradas. É uma personagem humana, cheia de falhas e contradições, que vai provocar debate e dividir opiniões.



De que forma essa relação da Ellen com o Hudson irá mexer com a reta final da novela?

Eles são um casal golpista, trambiqueiro, mas apaixonado. Ellen ama Hudson e ele respeita muito o amor dela pela filha. O retorno acontece porque Vanderson morreu e a filha está protegida. Vamos ver flashbacks mostrando como eles se conheceram. Trabalhar com Emílio tem sido um prazer enorme.



Nesse retorno, você passou a contracenar mais com a Elis Cabral. Como tem sido esse entrosamento em cena?

Um sonho! Ela é criança de muita luz. A gente brinca, faz campeonato de desenhos, conta piadas, mas também se concentra no texto. É uma honra acompanhar de perto esse talento tão amado e abraçado pela família da novela.



Como foi seu processo de construção para encarar essa reta final da novela?

Foi deixar o coração vazar e também se divertir. Eu estou pegando a reta final da novela e vim com alegria, com alegria de gostar de jogar, de brincar com os atores, com a equipe técnica. A sorte de poder estar junto e comungar desse projeto tão lindo, tão feliz, que já está fazendo o maior sucesso, e poder somar nessa reta final. Foi uma honra contracenar com Tony Ramos e, pela primeira vez, com a Cláudia Abreu, uma atriz fantástica, amada pelo Brasil e por mim, sempre admirei o trabalho dela.

“Dona de Mim” – Globo – Segunda a sábado, às 19h30.

Muitos amores

Camila Pitanga celebra o retorno de Ellen à trama de “Dona de Mim” com entusiasmo e emoção. Para a atriz, revisitar a personagem é mergulhar em suas contradições e na força de uma mãe que ama intensamente, mas que também carrega falhas humanas.



“Por amor e a proteção, ela precisou desaparecer para proteger Sofia da violência que sofreu no passado. Agora, com a morte de Vanderson, sente que pode voltar para amar e cuidar da filha”, defende.



Ao falar sobre o convite para integrar novamente o elenco, Camila não esconde a alegria de retornar ao projeto das sete. “Quando recebi o convite para estar na novela da Rosane e do Allan, eu comemorei como um gol! Eles são dois criadores que admiro e com quem estou amando conviver. Meu dia a dia é de um set de gravação harmonioso e mega astral!”, vibra.



Presença icônica

Camila Pitanga reforça a relevância da representatividade ao destacar a força de Clara Moneke como protagonista de “Dona de Mim”. Para ela, estar em uma novela liderada por uma jovem atriz negra é mais do que um privilégio profissional: é um marco simbólico que reafirma a importância de ver diferentes histórias e corpos ocupando espaços de destaque na teledramaturgia brasileira.

“É um luxo e uma honra. Clara é uma atriz incrível e estar ao lado dela nesse projeto tão especial é motivo de muita felicidade”, elogia.

Instantâneas

# Camila também pode ser vista no “Especial Beleza Fatal”, que chegou recentemente ao catálogo da HBO Max.

# A atriz está cotada para retornar na segunda temporada de “Beleza Fatal”.

# Camila está no elenco do curta-metragem “Samba Infinito”, exibido no Festival de Cannes.

# Camila é formada em Artes Cênicas pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro.



Veja também