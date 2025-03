A- A+

BOMBA Camila Pitanga revela que está ''há 4 horas tentando'' deixar Paris após bomba ser encontrada Após horas no veículo, a família Pitanga finalmente chegou ao local do festival

A atriz Camila Pitanga revelou nesta sexta-feira, 7, que está tendo dificuldades para deixar Paris em direção ao Festival Regards d’Ailleurs, evento cinematográfico que ocorre em Dreux. O motivo? Uma bomba da Segunda Guerra Mundial foi encontrada nos trilhos do trem que conectam as cidades francesas.

"Nós estamos há quatro horas tentando sair de Paris para chegar ao festival. Não sei se vocês viram nas notícias, mas encontraram uma bomba na Gare du Nord [estação de metrô]. A gente está, justamente, no ponto de saída para a cidade do festival d’Ailleurs", explicou a atriz em seu perfil do Instagram.

Ao lado dela estavam o namorado, o professor de filosofia Patrick Pessoa, e o pai, o ator e cantor Antonio Pitanga. A atriz brasileira mostrou o trânsito da capital francesa e mostrou a alta quantidade de viaturas de polícia nas ruas. Para evitar o local da confusão, o grupo optou por pegar um carro e ir até Dreux.

Após mais de duas horas no veículo, a família Pitanga finalmente chegou ao local do festival. Em seu Instagram, a atriz comemorou "Nós chegamos", celebrou. "Olha que cidade mais linda, olha que graça!", elogiou o local, filmando a paisagem que irá receber o encontro cinematográfico.

Na 22ª edição do Festival Regards d’Ailleurs, o tema do evento é o cinema brasileiro. Entre inúmeras produções nacionais que serão exibidas ao longo do festival, destacam-se as participações especiais de Camila e Antonio Pitanga. Os dois atores serão entrevistados em painéis e homenageados durante o evento.

Bomba é encontrada na estação Gare du Nord

O tráfego ferroviário na Gare du Nord de Paris, a estação mais movimentada da França, e a terceira mais movimentada do mundo, foi completamente interrompido nesta sexta-feira, 7, após a descoberta de uma bomba da Segunda Guerra Mundial nos arredores da capital, informou a empresa ferroviária SNCF, responsável pelo transporte no local.

O dispositivo não detonado foi encontrado nas primeiras horas de sexta-feira durante trabalhos de manutenção a 2,5 quilômetros da Gare du Nord no meio dos trilhos, disse a empresa.

Não é incomum descobrir bombas da época da guerra não detonadas em áreas como esta. Os bombardeiros britânicos e americanos atacavam regularmente ferrovias em Paris e em outras cidades na tentativa de interromper o esforço de guerra alemão.

Veja também