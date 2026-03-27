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Camila Pitanga tem celular roubado e alerta seguidores sobre possíveis mensagens: "Não sou eu"

O aviso foi feito por meio do Story no Instagram

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Camila PitangaCamila Pitanga - Foto: Reprodução/Internet

Camila Pitanga usou as redes sociais na noite de quinta-feira, 26, para informar que foi vítima de um roubo. A atriz contou que teve o celular levado e fez um alerta aos seguidores sobre possíveis mensagens enviadas após o ocorrido.

O aviso foi feito por meio do Story no Instagram, onde Camila tranquilizou o público sobre seu estado e explicou a situação. "Amores, roubaram o meu celular, mas estou bem", escreveu.

 

Camila Pitanga tem celular roubado e alerta seguidores sobre possíveis mensagens: "Não sou eu"// Instagram/Reprodução

Na sequência, a atriz orientou os amigos a desconsiderarem qualquer contato feito em seu nome. "Se receberem qualquer mensagem minha, desconsiderem, por favor. Não sou eu!", acrescentou.

 

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O aviso tem como objetivo evitar que terceiros utilizem o aparelho para se passar pela atriz. Casos desse tipo costumam envolver tentativas de contato com amigos, familiares e até mesmo seguidores.

Até o momento da publicação desta matéria, Camila Pitanga não havia dado mais detalhes sobre o ocorrido.

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