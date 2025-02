A- A+

BBB 25 Camilla detona Vitória Strada em conversa no 'BBB 25': "Eu votava nela" Na conversa com outros brothers, Camilla destacou que sua prioridade mudou

A formação do Paredão no Big Brother Brasil 25 na noite de domingo, 16, provocou uma reviravolta nas alianças do jogo. Camilla, uma das participantes, desabafou sobre a estratégia de voto de Vitória Strada e afirmou que se sentiu exposta.



"Eu não precisava receber voto de ninguém agora. Não precisava receber mira de ninguém agora. Só recebi para poder me expor", criticou a sister, que garantiu que não se arrepende da sua postura na casa.

Na conversa com outros brothers, Camilla destacou que sua prioridade mudou e que não pretende mais se comprometer por terceiros. "Esquece. Eu não vou mais me comprometer com ninguém por conta de ninguém. Meu aliado aqui, minha prioridade, é a minha irmã", afirmou.



Ela também reforçou que a única pessoa que demonstrou lealdade foi Gracyanne Barbosa.

Entenda o que ocorreu

A tensão entre Camilla e Vitória começou após a atriz votar em Dona Delma na berlinda, o que foi interpretado como uma estratégia individual, e não coletiva.



Thamiris também criticou a postura da aliada, alegando que ela deveria ter votado em Guilherme para proteger o grupo. "Em vez dela votar no Guilherme para me defender, ela vota na Dona Delma. Ela não pensou em mim, só nela", disparou Thamiris.

A briga ganhou ainda mais repercussão quando Camilla enfatizou que, se soubesse da decisão de Vitória antes da votação, também teria mudado seu voto. "Se aquele voto que a Vitória deu na Del [Delma] tivesse mudado, eu teria mudado meu voto porque eu não votaria em você", disse para Guilherme.

Em outro momento do desabafo, Camilla foi ainda mais direta sobre sua decepção com a aliada.



Durante uma conversa com Vinícius, a sister reforçou sua frustração com Vitória e declarou que teria votado nela caso a dinâmica do Paredão fosse diferente. "Se ela fosse o número 3, eu votava nela", disse Camilla, se referindo à posição de prioridade na escala de alvos da votação.

O resultado do paredão entre Mateus, Aline e Guilherme será anunciado ao vivo na próxima terça-feira, 18, durante o programa na TV Globo.



