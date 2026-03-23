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AGENDA CULTURAL Cantora francesa Camille Bertault faz show em Olinda neste domingo (29); confira Artista de jazz contemporâneo, conhecida da cena europeia, se apresenta na Casa Estação da Luz

A cantora e compositora francesa Camille Bertault chega ao Brasil para uma série de shows no país. No domingo (29), a partir das 18h, chega à Casa Estação da Luz.

Camille é hoje um dos grandes nomes da cena europeia de jazz contemporâneo. Com sólida formação clássica, premiada em piano no Conservatório de Nice e com estudos em ópera, teatro e dança, aprofundou-se no jazz e na improvisação no Conservatoire de Paris.

Camille e a música brasileira

Ao longo dos 15 últimos anos, Camille se apresentou ao lado de nomes fundamentais da música brasileira, como Ivan Lins, Ed Motta, Vanessa Moreno, Nelson Faria e Salomão Soares, consolidando uma ponte criativa entre o jazz europeu e a tradição brasileira.

Em 2022, realizou no Brasil as gravações do projeto Brazil Session, registrando encontros em áudio e vídeo com artistas centrais da canção e da música instrumental brasileira, como João Bosco, Chico César, Guinga, Roberto Menescal, Hamilton de Holanda, Filó Machado, Trio Corrente, Mestrinho, Gabriel Grossi, Cláudio Dauelsberg, Salomão Soares e Léo Rodrigues.

O projeto virou o álbum Voz e Vocês (2025). Nele, Camille aprofunda o diálogo com o Brasil em composições próprias e releituras.





Na apresentação que ocorrerá na Casa Estação da Luz no domingo (29), ela estará acompanhada de Julien Alour (trompete), Misael Silvestre (piano), Cuca Teixeira (bateria) e Carlinhos Noronha (baixo).

Mais sobre a artista

Descoberta em 2016 pelo selo nova-iorquino Sunnyside Records, lançou “En Vie” e rapidamente se projetou na cena internacional. Seguiram-se “Pas de Géant” (Sony), “Le Tigre” (Sony) e “Playground” (ACT, com David Helbock), consolidando uma carreira de turnês pela Europa, Estados Unidos, Japão, África e Brasil. Em 2023, lançou Bonjour Mon Amour pelo selo Vita e venceu o prêmio Les Victoires du Jazz, ampliando ainda mais seu reconhecimento internacional.

“Camille Bertault desdobra suas qualidades vocais no formato de canções de fantasia ou intimistas, com um apurado sentido da união entre sentido e som”, relata o jornal francês Le Monde

“Muito mais do que uma mera promessa”, afirma a revista Vogue.

SERVIÇO

Camille Bertault Quinteto em Olinda

Quando: 29 de março de 2026 às 18h

Onde: Casa Estação da Luz (Rua Prudente de Moraes, 313)

Ingressos: R$ 40 (meia) via Sympla: https://www.sympla.com.br/evento/camille-bertault-na-cel/3339486

Mais informações via instagram @casaestacaodaluz e pelo site

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