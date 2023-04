A- A+

Cinema Camilo Cavalcante lança o documentário "Rua Aurora: Refúgio de Todos os Mundos" no É Tudo Verdade Terceiro longa-metragem do diretor pernambucano traz histórias e personagens que habitam rua de São Paulo

O cineasta pernambucano Camilo Cavalcante lança seu terceiro longa-metragem nesta sexta-feira (14). “Rua Aurora: Refúgio de Todos os Mundos” será exibido no 28º É Tudo Verdade – Festival Internacional de Documentários, em São Paulo.

Finalizado recentemente, o filme estreia nacionalmente no Sesc 24 de Maio, às 19h, mas terá outras exibições dentro do evento em São Paulo e no Rio de Janeiro. Camilo, que atualmente se divide entre Brasil e Portugal, estará na sessão inaugural do longa.



A produção foi filmada em São Paulo, no final de 2021, tendo a rua presente no título como cenário. O filme nasceu da vontade do diretor de mergulhar nas histórias comovente e conhecer os diversos mundos que coabitam o centro esquecido da metrópole.



Veja as exibições de “Rua Aurora: Refúgio de Todos os Mundos” no 28º É Tudo Verdade:

14 de abril - Sesc 24 de Maio, 19h (SP)

18 de abril - Estação NET Botafogo 1, às 17h (RJ)

19 de abril - Cine Marquise, às 16h (SP)

20 de abril - Estação NET Rio 4, às 16h30 (RJ)

