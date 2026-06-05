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FORRÓ

Caminhada do Forró leva tradição junina ao Bairro do Recife e destaca mulheres do gênero

Tradicional desfile musical chega à 21ª edição celebrando o protagonismo feminino no forró e reunindo artistas consagrados na Praça do Arsenal

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Tradicional Caminhada do Forró atrai multidão, anualmente, ao Bairro do RecifeTradicional Caminhada do Forró atrai multidão, anualmente, ao Bairro do Recife - Foto: Wesley D'Almeida/Divulgação

Após a abertura dos festejos juninos no Sítio Trindade, o Bairro do Recife recebe, na próxima quinta (11), um dos eventos mais tradicionais do calendário cultural da cidade: a 21ª edição da Caminhada do Forró promete reunir milhares de participantes em um cortejo musical que ocupará as ruas do centro histórico antes de desembarcar na Praça do Arsenal.

A concentração está marcada para as 18h, na Rua da Moeda, com animação da banda Chinelo Rasgado e participações de Irah Caldeira, Roberto Cruz, Bárbara Ayres, Marcelo Rossiter, Larissa Lisboa, Kelly Rosa e Ed Carlos. 

Uma hora depois, o desfile seguirá pelas vias do bairro, percorrendo as ruas Mariz e Barros, Apolo, Barbosa Lima e Bom Jesus até chegar ao destino final.

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Neste ano, a celebração presta homenagem às mulheres que ajudam a construir a história do forró, destacando intérpretes e instrumentistas que mantêm viva a tradição nordestina. 

A abertura dos shows na Praça do Arsenal ficará a cargo de uma formação especial de sanfoneiras, reunindo Terezinha do Acordeon, Karol Maciel, Flávia Soares, Nilva do Acordeon e Verônica Sanfoneira. 

O espetáculo contará ainda com a participação de 17 instrumentistas de triângulo, promovendo um encontro entre diferentes gerações de artistas do gênero.

A programação musical terá sequência com apresentações de Josildo Sá, Cristina Amaral, Cezzinha, Silvério Pessoa, Geraldinho Lins, Nádia Maia, Rogério Rangel, Pecinho, Juba, Joyce Alane, Liv Moraes e André Macambira, entre outros convidados.

A iniciativa é promovida pela Acontecer Projetos Culturais, com apoio da Prefeitura do Recife e do Banco do Nordeste.

SERVIÇO
21ª Caminhada do Forró
Quando: Quinta (11)
Concentração: 18h, na Rua da Moeda
Saída para a Praça do Arsenal: 19h30
Shows: a partir das 20h30
Evento gratuito
Instagram: @culturadorecife

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