A- A+

CULTURA Caminhada do Forró recebe título de Patrimônio Cultural Imaterial do Recife Ato acontece nesta quinta-feira (11), com a presença do prefeito do Recife, Victor Marques, e é fruto de lei de autoria da vereadora Cida Pedrosa

A Caminhada do Forró recebe, nesta quinta-feira (11), às 17h, o título de Patrimônio Imaterial do Recife. O ato simbólico contará com a presença do prefeito Victor Marques e da vereadora Cida Pedrosa, autora da lei que reconhece a manifestação como patrimônio da cidade.

Criada em 2005, a Caminhada do Forró surgiu da ideia de levar a força dos festejos juninos do interior às ruas da capital. Desde então, a manifestação ocupa a Rua da Moeda e segue em direção à Praça do Arsenal, reunindo instrumentistas e a população em uma celebração pública e gratuita.

A cerimônia busca celebrar essa trajetória histórica, cultural e afetiva da Caminhada do Forró, um dos símbolos dos festejos juninos do Bairro do Recife.

Para a vereadora Cida Pedrosa, o reconhecimento da manifestação cultural como patrimônio reforça o compromisso do Recife com suas raízes populares.

“As manifestações culturais populares como estas são parte viva da memória e da alma do nosso povo. Elas carregam saberes, afetos, histórias, ritmos e modos de celebrar únicos. O forró, a sanfona, o arrasta-pé também são formas de conhecimento, de resistência, pertencimento e nosso patrimônio”, afirma a vereadora.

O ato também reconhece o trabalho de Natália Reis, produtora cultural que conduz a Caminhada do Forró desde sua criação, há mais de duas décadas.

“O reconhecimento é muito especial para a Caminhada do Forró, porque valoriza não apenas um evento, mas toda uma manifestação de identidade e tradição popular do nosso povo. Estou muito emocionada em ver essa história sendo reconhecida e protegida para as futuras gerações”, comentou Natália.

SERVIÇO

Entrega do Título de Patrimônio Cultural Imaterial do Recife à Caminhada do Forró

Quando: quinta (11), às 17h

Onde: Rua da Moeda, Bairro do Recife - Recife-PE

Acesso gratuito

Informações: @caminhadadoforro

Veja também