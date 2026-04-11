Caminhada de Ogum: Paulista inicia programação que celebra orixá, neste domingo (12)
Programação, gratuita, segue até o próximo dia 26 de abril, nas ruas da cidade e na sede do Ilê Asé Omo Ogundê
Há pelo menos onze anos as ruas de Paulista, Região Metropolitana do Recife (RMR), recebem a Caminhada de Ogum - realizada pelo terreiro e Ponto de Cultura Ilê Asé Omo Ogundê.
E neste domingo (12), a programação da caminhada - que conta com incentivo do Governo de Pernambuco, por meio da Secretaria de Cultura e do Funcultura, e apoio da Prefeitura do Paulista - tem início, com agenda ampliada até o próximo dia 26 com oficinas, roda de diálogo, samba e outras atividades. O evento é gratuito.
Idealizado pelo Bàb;alorixá Hypolito de Ogum, sacerdote do terreiro de tradição nagô Ilê Asé Omo Ogundê, em parceria com Bàbákekerê Dácio de Oxalá Tàlàbí, o cortejo surgiu com o intuito de homenagear o orixá patrono da casa.
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Além disso, religiões de matriz africana ganham reforço com a presença em espaço público.
“A Caminhada de Ogum nasce de um lugar de fé, mas também da necessidade de ocupar a rua, de mostrar que a nossa religião existe, resiste e tem direito de estar presente nos espaços da cidade. Ao longo dos anos, ela foi crescendo junto com a comunidade, e hoje esse crescimento se reflete nessa ampliação da programação.
As oficinas, a roda de diálogos e o samba fortalecem ainda mais esse encontro, porque não é só caminhar, é também compartilhar saber, cultura e vivência. É um movimento de resistência, mas também de construção coletiva”, afirma.
PROGRAMAÇÃO
Com início neste domingo (12), a programação se estende ao longo do mês de abril com atividades formativas, culturais e de mobilização social.
Oficinas de dança dos orixás e percussão afro-brasileira acontecem hoje, às 14h, e nos dias 15 e 22, às 19h, na sede do Ilê Asé Omo Ogundê.
Com carga horária de 15 horas, as atividades são gratuitas, não exigem experiência prévia e oferecem certificado para participantes com frequência mínima de 75%.
As inscrições podem ser realizadas online, no link disponível no Instagram @ileaseomoogunde_.
Já no dia 23 será realizada uma roda de diálogo e distribuição de feijoada - dia associado a Ogum pelo sincretismo com São Jorge.
A programação encerra no dia 26 com a caminhada pelas ruas de Paulista e um samba em celebração ao orixá, ligado aos caminhos, à tecnologia e à coragem.
A oficina de percussão afro-brasileira será conduzida pelo músico e educador social Natalício Sales e propõe uma vivência prática com ritmos como afoxé, maracatu e toques de orixás, utilizando instrumentos como atabaques, agbês, xequerês e alfaias.
Já a oficina de dança dos orixás, ministrada pela mestra em dança afro-brasileira Ana Paula Santana, trabalha movimentos, símbolos e arquétipos de orixás como Ogum, Oxóssi, Xangô, Oxum, Iansã e Iemanjá, combinando prática corporal e contextualização histórica.
Os participantes que realizarem ambas as oficinas poderão integrar o cortejo da Caminhada de Ogum, sendo que os alunos da dança participarão diretamente do Balé de Ogum.
Roda de diálogo
Marcada para o dia 23 de abril, a temática “Racismo Religioso: Reconhecer, Nomear, Denunciar” será o mote da Roda de Diálogo, integrando a programação do evento.
Participam da roda lideranças religiosas, filhos e filhas de santo, babalorixás, ialorixás e comunidades de terreiro de Paulista e cidades vizinhas, em um espaço de escuta, troca e fortalecimento coletivo.
O encontro contará com a participação da professora Dra. Tereza Luiza de França, da advogada criminalista Tatiane Pereira, da professora Débora Nascimento e da advogada, historiadora e professora universitária Juliane Lima.
O intuito é informar sobre canais de denúncia, proteção jurídica e estratégias de enfrentamento ao racismo religioso.
No mesmo dia, será oferecida feijoada ao público, a partir das 12h, no Ilê Asé Omo Ogundê.
Cortejo
O ponto alto da celebração Caminhada de Ogum será em 26 de abril, com o cortejo, que sairá da Praça do Casarão, percorrendo ruas da cidade até o Ilê Asé Omo Ogundê.
Seguem em caminhada comunidades de terreiro, grupos culturais e admiradores das tradições afro-brasileiras.
Apresentações culturais como o Balé de Ogum, conduzido por Ana Paula Santana e a participação do Maracatu Encanto do Pina, integram a agenda do cortejo.
Na chegada ao Ilê, a recepção ficará por conta do Afoxé Povo de Ogunté, seguida pelo Samba para Ogum, com apresentações de Mari’s do Samba e Layde do Banjo, que recebe como convidada especial a cantora Karynna Spinelli. O momento também contará com a distribuição de feijoada para o público.
**Com informações da assessoria de imprensa
SERVIÇO
Caminhada de Ogum
Quando: a partir deste domingo (12)
Onde: Sede do Ilê Asé Omo Ogundê (Tv. Joaquim Távora, 797, Centro de Paulista) e nas ruas de Paulista
Acesso gratuito
Informações: @ileaseomoogunde_