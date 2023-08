Caminhada Rumos chega ao Recife para apresentar edital do Itaú Cultural; saiba como participar

A- A+

Na próxima quarta-feira (08), das 19 às 21h, o Teatro do Parque receberá a Caminhada Rumos. Recife é a quinta cidade visitada pelas equipes do Itaú Cultural, após São Paulo, onde o processo de divulgação da 20ª edição da iniciativa foi iniciado. A proposta da caminhada é apresentar o edital Rumos 2023-2024 para os artistas, pensadores, gestores da cidade e interessados no assunto, assim como esclarecer dúvidas e trocar informações sobre a cena cultural local.

Criado há 26 anos, o Rumos é um dos maiores editais privados de financiamento de projetos culturais do país. Com o objetivo de fomentar a produção artística e intelectual brasileira, o edital busca contemplar propostas de diversas áreas de expressão e de pesquisa. Desde a sua primeira edição, a iniciativa recebeu mais de 75,6 mil inscrições, vindas de todos os estados do país e do exterior. Destas, 1,5 mil projetos nas cinco regiões brasileiras receberam o apoio da instituição.



As inscrições para a edição Rumos Itaú Cultural 2023-2024 já estão abertas e devem ser efetuadas pelo site rumositaucultural.org.br, até as 23h59 de 22 de setembro – horário de Brasília.

Serviço:

Caminhada Rumos em Recife

Terça-feira (08), das 19h às 21h

No Teatro do Parque

