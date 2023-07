A- A+

CULTURA POPULAR Caminhos de São Saruê: música e mamulengos percorrem cidades brasileiras Caravana Caminhos de São Saruê inicia jornada no domingo, 30 de julho; Goiás, Pernambuco e Alagoas estão entre as cidades visitadas pelo projeto

Pernambuco e Goiás, representados respectivamente pelos mestres Maciel Salu e Chico Simões, assinam o projeto-espetáculo "Caminhos de São Saruê" - caravana que vai levar o peso artístico-cultural do mamulengo e da Cultura Popular, por pelo menos seis cidades do País.



Encabeçado pelo diretor artístico e produtor cultural pernambucano Afonso Oliveira, os mestres vão passar pelas cidades de Goiás, Distrito Federal, Pernambuco, Paraíba, Alagoas e Maranhão. O acesso à programação, que inclui, entre outras coisas, música, teatro e Cultura Popular, é gratuito.



Maciel Salú | Crédito: Reprodução/Instagram

Projeto pensado para os pequenos

Destinado a crianças da primeira infância (dos 0 aos 7 anos), o projeto da Caravana Caminhos de São Saruê, também é direcionado a estudantes de escolas públicas de áreas periféricas e rurais (dos 7 a0s 12 anos), residentes em 18 cidades brasileiras.



O intuito é que em cada lugar visitado, o público (infantil) conheça o universo lúdico de São Saruê - lugar imaginário evocado por mestres dos bonecos do Teatro de Bonecos Popular do Nordeste, os conhecidos mamulengos, Patrimônio Cultural do Brasil.



Oficina de pintura, desenho, escrita e fotografia

Entre as atividades oferecidas pelo projeto estão as oficinas, de desenho pintura, escrita e fotografia, Através dela os pequenos serão convidados a produzir material que, após curadoria, será transformado em livro para, em seguida, ser distribuido gratuitamente.

Pelo menos 900 crianças devem ser contempladas com a publicação. Além disso, o projeto também será direcionado ao público em geral, com a produção de um documentário que será gravado na Vila Mamulengo Olhos D'Água, espaço localizado em Goiás.

Desembarque em Pernambuco

No próximo dia 8 de agosto, o Caminhos de São Saruê chega a Pernambuco, com apresentações e oficinas em Lagoa do Carro, Tracunhaém, Aliança, Condado, Itambé, Goiana - cidades da Zona da Mata Norte.



Recife e Olinda (RMR) e Gravatá e Caruaru (Agreste), também recebem a visita do projeto - fomentado por articulação do Movimento Canavial e apoiado por Pontos de Cultura Vila Mamulengo (GO); Estrela de Ouro de Aliança (PE); Caravana Andaluza (PE), Museu de Animação (PE); Olho do Tempo (PB), Olha o Chico (AL); A Torda (PE) e Caboclinho 7 Flexas de Goiana (PE).

O Instituto MandaVer (AL); Cemur (PE); Museu do Mamulengo (PE); Parque Botânico São Luís – Vale (MA), Cia; de Teatro Flor do Sertão (AL); Escola Parque (DF); Escola Geminiano Ferreira de Queiroz (GO) e as prefeituras de Olinda, Aliança, Itambé e Caruaru, em Pernambuco, além das gestões municipais de João Pessoa e Conde, na Paraíba, também são parceiros da Caravana.





Chico Simões | Crédito: Ashley Mello



Programação e Roteiro do "Caminhos de São Saruê"

GOIÁS



Distrito de Olhos D´Água - Alexânia/GO, 30 e 31 de julho e 1º de agosto

Local: Vila Mamulengo

Gravação do vídeo

Das 9h às 12h e das 15h às 17h (dias 30 e 31)





Local: Escola Geminiano Ferreira de Queiroz

Das 8:30h às 11:30h (dia 1º)



BRASÍLIA





Brasília/DF, 2 de agosto

Local: Escola Parque 313/314 Sul

Das 9h às 12h

PERNAMBUCO



Lagoa do Carro e Tracunhaém, 8 de agosto

Local: Sede do CEMUR

Das 9h às 12h (Lagoa do Carro)

Local: Sede da Caravana Andaluza

Das 14h às 17h (Tracunhaém)

Distrito de Chã de Camará - Aliança e Condado, 9 de agosto

Local: Ponto de Cultura Estrela de Ouro de Aliança

Das 9h às 12h (Aliança)



Local: Sede da TORDA – Escola Técnica de Arte e Cultura

Das 14h às 17h (Condado)

Itambé e Goiana, 10 de agosto

Local: Escola Municipal

Das 9h à 12h (Itambé)



Local: Sede do Caboclinho União 7 Flexas de Goiana

Das 18h às 21h (Goiana)

12 – Recife, 14 de agosto

Local: Cores do Amanhã

Das 14h às 17h

Olinda, 15 de agosto

Local: Museu do Mamulengo

Das 9h às 12h

Gravatá, 16 de agosto

Local: MUCA – Museu Cinema de Animação

Das 9h às 12h

Caruaru, 17 de agosto

Local: Escola Municipal

Das 9h às 12h



PARAÍBA





João Pessoa e Conde, 11 de agosto

Local: Escolha Olho do Tempo

Das 9h às 12h (João Pessoa)



Local: Escola José Albino Pimentel

Das 14h às 17h (Conde)

ALAGOAS





Maceió, 21 de agosto

Local: Instituto Manda Ver

Das 14h às 17h

Piaçabuçu, 23 de agosto

Local: Olha o Chico

Das 14h às 17h

Penedo, 24 de agosto



Local: Teatro Sete de Setembro

Das 14h às 17h

MARANHÃO





São Luís, 29 de agosto

Local: Parque Botânico São Luís – Vale

Das 9h às 12h

Local: Ilê Ashe Yemowá Abê (Terreiro de Iemanjá)

Das 14h às 17h

