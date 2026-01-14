A- A+

FOTOGRAFIA "Caminhos Tecidos": exposição provoca reflexão sobre o Polo Têxtil do Agreste A mostra chega a Caruaru nesta sexta (16), com narrativa que lança luz sobre trabalho, território e memória no coração da indústria de confecções pernambucana

Motor econômico de Pernambuco e um dos maiores complexos têxteis do País, o Polo de Confecções do Agreste movimenta cifras, empregos e cidades inteiras.

Por trás da engrenagem produtiva, porém, permanecem temas sensíveis, como condições de trabalho, impactos ambientais e deslocamentos humanos, ainda pouco presentes no debate público.

É nesse território de contrastes que se insere a exposição fotográfica “Caminhos Tecidos”, que desembarca em Caruaru após circular por Toritama e Santa Cruz do Capibaribe, as outras duas cidades-chave do polo.

Idealizada pelo Coletivo Ciano, Cidade, a mostra ocupa o Porto Digital/Armazém da Criatividade, com abertura oficial nesta sexta (16), às 19h, que terá apresentação da banda Gema Sonora, formada por músicos de diferentes cidades do Agreste.

A visitação é gratuita e a exposição ficará em cartaz até 6 de fevereiro.

“Caminhos Tecidos”

A proposta da exposição é conduzir o público por uma experiência imersiva, que combina imagem e som para recriar atmosferas das facções e fabricos (espaços onde o jeans, matéria-prima simbólica do projeto, ganha forma, ritmo e sentido).

“A instalação constrói uma narrativa visual e sonora inspirada nesses ambientes de produção e circulação têxtil”, explica Williams Pereira, integrante do coletivo.

Ao todo, são 21 obras, assinadas de forma coletiva, que dialogam entre técnicas digitais e processos artesanais.

Fotografias fine art, cianotipias em tons de azul profundo e intervenções em tecido se entrelaçam como fragmentos de uma mesma história.

A exposição também aposta em acessibilidade comunicacional, com recursos de audiodescrição e Libras, desenvolvidos por Jéssica Santos e Michell Platini.

Arte e educação

Assim como nas edições anteriores, “Caminhos Tecidos” mantém diálogo direto com a educação pública.

Em Caruaru, estudantes da ETI Prefeito João Lyra Filho participarão de visitas mediadas, que incluem exibição de filmes sobre a cadeia têxtil e oficinas de fotozine.

“A ideia é estimular o olhar crítico de crianças e adolescentes, trabalhando a percepção da narrativa visual”, afirma Ythalla Maraysa, também integrante do Ciano, Cidade.

O projeto é assinado por Dênis Torres, Gabriella Ambrósio, Palloma Mendes, Williams Pereira e Ythalla Maraysa, artistas que formam o coletivo desde 2021.

O grupo já lançou um livro digital, integrou a programação do São João de Caruaru e do Festival de Inverno de Garanhuns (FIG), e desenvolve ações que cruzam arte, cidade e memória.

“Caminhos Tecidos” conta com incentivo da Secretaria de Cultura do Governo de Pernambuco, por meio da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB).

SERVIÇO

Exposição “Caminhos Tecidos”

Abertura: Sexta (16), a partir das 19h

Quando: até 6 de fevereiro de 2026

Onde: Porto Digital/Armazém de Criatividade - Rua Jornalista Aníbal Fernandes, Nossa Sra. das Dores - Caruaru-PE

Entrada gratuita

Instagram: @cianocidade

* Com informações da assessoria

