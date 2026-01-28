Qua, 28 de Janeiro

CAMISA DA PITOMBEIRA

Camisa da Pitombeira está à venda no Espaço de Cultura Popular, no Shopping Patteo Olinda

Peça virou desejo em todo o Brasil, depois de aparecer no filme "O Agente Secreto"

Camisa da Pitombeira está à venda também no Shopping Patteo, em OlindaCamisa da Pitombeira está à venda também no Shopping Patteo, em Olinda - Foto: Divulgação

Do Carnaval de Olinda para as telas do cinema e virar um objeto de desejo em todo o Brasil.

Esse é um breve resumo do atual status da camiseta vintage da Troça Carnavalesca Mista Pitombeira dos Quatro Cantos,  depois de aparecer no filme "O Agente Secreto", do pernambucano Kleber Mendonça Filho.

A roupa foi usada pelo personagem Marcelo, interpretado por Wagner Moura. 

A história do hype da camiseta
Criada originalmente em 1978, a peça, confeccionada em malha amarela, com estampa preta do escudo da Pitombeira, foi reeditada em 2020 e ganhou projeção nacional após aparecer em duas cenas do filme “O Agente Secreto” (2025).

A presença no longa transformou a camisa em febre entre foliões, cinéfilos e admiradores da cultura pernambucana.

Fundada em 1947, em Olinda, a Pitombeira dos Quatro Cantos é reconhecida como Patrimônio Vivo de Pernambuco e segue como um dos maiores símbolos do Carnaval do estado.

Mais informações no Instagram @espacodeculturapopular

*Com informações da assessoria de imprensa

