CELEBRIDADES Camiseta usada por Bad Bunny no Super Bowl vira item de luxo e chega a custar R$ 155 mil em revenda Peça exclusiva distribuída a funcionários da Inditex após apresentação histórica do cantor aparece em plataformas de segunda mão por valores considerados exorbitantes

Uma camiseta distribuída como presente após a apresentação histórica de Bad Bunny no Super Bowl de 2026 transformou-se em um inesperado objeto de especulação no mercado de revenda online.



As peças, entregues a funcionários da sede da Inditex, em Arteixo, na Espanha, estão sendo anunciadas em plataformas de segunda mão por valores que variam de 600 euros (cerca de R$ 3.714) a mais de 25 mil euros (aproximadamente R$ 154.750).

De acordo com o jornal espanhol Marca, o cantor porto-riquenho quis agradecer pessoalmente à equipe responsável por seu figurino no show do intervalo — o primeiro protagonizado por um artista majoritariamente hispânico — e presenteou os funcionários com uma camiseta exclusiva, com o sobrenome Ocasio e o número 64, inspirada no modelo usado no palco.





O presente foi acompanhado de um bilhete no qual Bad Bunny agradecia o “tempo, talento e dedicação” da equipe e afirmava que o espetáculo “também foi de vocês”.

Uma das camisetas à venda no Vinted — Foto: Reprodução/Marca

A Zara, marca responsável pelo figurino, destacou que a peça foi desenhada exclusivamente para a ocasião e que não será colocada à venda ao público. Ainda assim, algumas unidades começaram a surgir em sites como o Vinted, dando origem a um micromercado altamente inflacionado.

Para efeito de comparação, camisetas comuns da Zara costumam ser vendidas por poucos euros em plataformas de revenda. No caso do item ligado ao Super Bowl, porém, a combinação de escassez absoluta, relevância global do evento e o status cult associado a Bad Bunny impulsionou os preços a patamares considerados irreais até mesmo para colecionadores.

