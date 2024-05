A- A+

INICIATIVA Campanha "Não é Não. Respeite a decisão" estará nas areias de Copacabana durante show da Madonna Equipes da Patrulha Maria da Penha vão distribuir material que orienta as mulheres como agir se presenciar ou se for vítima de violência

A Secretaria de Estado da Mulher e a Patrulha Maria da Penha vão atuar em conjunto durante o show da Rainha do Pop, neste sábado, distribuindo material informativo com um QRCode para baixar o aplicativo gratuito App Rede Mulher, que conta com um botão de emergência. A ação terá início às 17h, em quatro pontos de apoio nas saídas do metrô nas ruas Princesa Isabel, Ronald de Carvalho, Figueiredo de Magalhães e Sá Ferreira, com a distribuição de 25 mil ventarolas, com orientações de segurança para as mulheres.

— A campanha “NÃO É NÃO! Respeite a decisão” deixa bem claro que não serão tolerados casos de assédio e importunação. Vamos distribuir material informativo com um QRCode para baixar o aplicativo gratuito App Rede Mulher, que conta com um botão de emergência. Ao ser acionado, esse recurso faz uma ligação direta com a Central 190, da Polícia Militar, que já é informada de que se trata de uma ocorrência envolvendo uma mulher e envia a localização da vítima em tempo real — explica a secretária de Estado da Mulher, Heloisa Aguiar.

O material traz o alerta de que assédio é crime e orientações para as mulheres sobre como podem agir se forem vítimas:

Peça ajuda a quem estiver por perto e acione a polícia. Não se cale!

Se você presenciar um caso de importunação, ofereça ajuda, finja conhecer a vítima. Procure tirá-la daquela situação.

Se estiver em perigo, ligue para 190 ou acione o botão de emergência no app Rede Mulher.

Guarde as informações sobre o fato: dia, horário, local, nome e contato de testemunhas, foto ou vídeo do agressor.

Faça o registro de ocorrência numa Delegacia da Mulher (DEAM) ou na delegacia mais próxima.

Posteriormente, você também pode procurar um dos centros especializados de atendimento à mulher no estado.

Equipes da Patrulha Maria da Penha também estarão de prontidão para acolhimento, orientação e encaminhamento, caso haja vítimas de assédio durante o evento.

Aplicativo Rede Mulher

Desenvolvido pelo Governo do Estado, o aplicativo permite à mulher, com um simples clique, acionar a Polícia Militar, pedir ajuda a até três pessoas que ela tenha cadastrado, os “guardiões”, fazer um registro de ocorrência on-line, ter informações sobre medida protetiva e consultar toda a rede de atendimento especializada para mulheres em situação de violência no estado.

Centros Especializados de Atendimento à Mulher

Os CEAMs oferecem apoio jurídico, psicológico e social para acolher e ajudar as mulheres em situações de violência, seja ela física, moral, patrimonial. Endereços de todas as unidades da rede de apoio podem ser consultados pelo aplicativo gratuito Rede Mulher ou no site www.secmulher.rj.gov.br.

A Secretaria de Estado da Mulher faz a gestão de três Centros de Atendimento à Mulher, que ficam no Centro do Rio, em Queimados e em Nova Iguaçu. Entre janeiro de 2023 e fevereiro de 2024, foram realizados 6.400 atendimentos nessas unidades.

Além das unidades de atendimento especializado, o Governo do Estado também mantém o Lar da Mulher, um abrigo sigiloso para vítimas em risco de vida. O local acolhe mulheres de todo o estado e tem capacidade para até 60 pessoas. No primeiro trimestre deste ano,149 pessoas passaram pelo Lar da Mulher, sendo 65 mulheres e 84 filhos.

