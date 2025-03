A- A+

Rio de Janeiro Campeã da Série Ouro das escolas do Rio será conhecida nesta quinta Agremiação vencedora desfilará no Grupo Especial em 2026

O resultado final da Série Ouro, a segunda divisão das escolas de samba cariocas, será conhecido nesta quinta-feira (6).

A apuração das notas concedidas pelos 36 jurados, durante os desfiles dos dias 28 de fevereiro e 1º de março, no Sambódromo do Rio de Janeiro, começará às 17h.

As escolas foram avaliadas em nove quesitos, assim como no Grupo Especial: mestre-sala e porta-bandeira; comissão de frente; evolução; enredo; fantasia; alegorias e adereços; harmonia; samba-enredo e bateria.

Treze escolas de samba disputam o título deste ano. A campeã ganhará o direito de desfilar pelo Grupo Especial, a primeira divisão do samba, no carnaval de 2026.

As duas últimas colocadas serão rebaixadas para a Série Prata, a terceira divisão, que desfila na avenida Intendente Magalhães, em Madureira, na zona norte do Rio.

Três escolas que desfilaram na Série Ouro este ano (Império Serrano, Unidos da Ponte e Unidos de Bangu) não disputarão o título e nem poderão ser rebaixadas.

Isso porque um incêndio ocorrido na confecção Maximus, semanas antes do carnaval, destruiu grande parte das fantasias dessas agremiações.

Portanto, concorrem ao título a Tradição e Botafogo Samba Clube (campeãs da Série Prata em 2024), Unidos do Porto da Pedra (rebaixada do Grupo Especial em 2024), Estácio de Sá (que já foi campeã do Grupo Especial em 1992), Arranco, Inocentes de Belford Roxo, União de Maricá, Em Cima da Hora, União da Ilha, União do Parque Acari, Acadêmicos de Vigário Geral, São Clemente e Acadêmicos de Niterói.

