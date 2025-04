A- A+

Big Brother Brasil Quem é o campeão do BBB 25? Enquete atualizada aponta vitória de participante com 58% dos votos Disputa entre Guilherme, João Pedro e Renata, que será definida hoje, é marcada por acirramento entre dupla, com números flutuantes

É hoje, nesta terça-feira (22), que o público descobrirá quem será o vencedor do BBB 25. A disputa entre Guilherme, João Pedro e Renata pelo prêmio de R$ 2,7 milhões está acirrada, com uma vantagem crescente para um dos participantes.

Enquetes com prévias atualizadas da votação apontam que um dos três finalistas deve levar a melhor com 58% dos votos.

Mas o jogo não está definido, já que os números se apresentam flutuantes, com alterações nos resultados a todo momento.

A pesquisa realizada pela coluna Play, do Globo, indica que Guilherme deve ser o vencedor do BBB - Big Brother Brasil com 58,05% dos votos.

Em segundo lugar, aparece Renata (com 36,56% dos votos), seguida por João Pedro, na lanterninha (com 5,39% dos votos).

A página "Votalhada", que faz uma média entre o resultado de várias pesquisas, aponta um resultado parecido, com números favoráveis ao genro de Joselma.

A última parcial atualizada da votação, liberada às 8h desta terça-feira (22), expõe o seguinte cenário: Guilherme desponta como favorito ao posto de campeão (com 48,21% dos votos).

Em segundo lugar, surge Renata (bem próxima ao rival, com 42,82%), seguida por João Pedro, em terceiro lugar, com 8,97%.

A prévias atualizadas da votação mostram, a rigor, que os números seguem em constante alteração. A unanimidade, até agora, é sobre o terceiro lugar destinado a João Pedro.

O primeiro e o segundo lugares, porém, se apresentam completamente indefinidos, segundo as principais pesquisas monitoradas pelo Globo.

As torcidas de ambos os lados — em prol de Renata e Guilherme — vêm movimentando as redes sociais com mutirões de votos que têm feito a diferença.

A enquete realizada pelo "Uol" indica, até o momento, que Renata deve vencer o programa com uma vantagem mais favorável.

A bailarina cearense desponta com 61,01% dos votos. Em segundo lugar, figura Guilherme, com 26,8%. Na sequência, aparece João Pedro, com 12,19%.

Nova Amanda?

Fato é que, a depender da força das torcidas nas redes sociais, Renata surge com uma leve vantagem sobre os adversários.

Desde a eliminação de Aline, uma das confinadas mais ativas no jogo, a bailarina teve seu favoritismo reforçado entre o público.

Parte dos espectadores do reality show vem comparando a cearense com Amanda Meirelles, campeã do BBB 23. O motivo? Ambas caíram nas graças de internautas mesmo sem apresentar uma performance marcante.

"A Renata é a nova versão da Doutora Amanda desta edição", avaliou uma internauta no X, considerando que ambas parecem cultivar uma torcida semelhante, formada sobretudo por jovens e gente disposta a passar grande parte do dia votando no BBB. A ver.

Veja também