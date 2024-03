A- A+

famosos Campeão da NBA denunciado por Samara Felippo, Leandrinho Barbosa tem fortuna milionária; entenda Artista relata que sofreu golpe do ex-marido, com quem tem duas filhas; estrela do basquete americano, esportista atua hoje como técnico

A atriz Samara Felippo usou as redes sociais para fazer um desabafo e denunciar uma situação que vem enfrentando há anos com o ex-marido, o ex-jogador de basquete Leandrinho Barbosa.

Por meio de vídeo publicado no Instagram, a artista relatou que, em 2008, vendeu seu apartamento para comprar uma casa com o então parceiro.

Após a separação, porém, ela descobriu que o imóvel estava em nome do irmão do esportista, o que a deixou sem nenhum direito sobre a propriedade. "É evidente que ele me deve há dez anos um patrimônio que é meu por direito", alegou a carioca de 45 anos.

Mas quem é Leandrinho?

Leandrinho Barbosa mora na Califórnia e trabalha como assistente técnico do Sacramento Kings, time da NBA, a maior liga de basquete do mundo. O esportista mora com a atual mulher, a influenciadora digital Talita Rocca, com quem tem duas filhas — Isabela, de 3 anos, e Julia, de 1. Ele também é pai de Alicia, de 14 anos, e Lara, de 10, ambas frutos do antigo relacionamento com Samara Felippo. Recentemente, a primogênita deixou o Brasil para morar com a figura paterna em solo americano.

Leandrinho iniciou a carreira como jogador do Palmeiras em 1999, aos 17 anos. Passou pelo Bauru, onde ficou até 2003, quando trocou o basquete brasileiro pelo americano. Na posição de ala-armador, Leandrinho se destacou no time da NBA Phoenix Suns. À época, ele foi eleito o sexto melhor esportista da temporada 2006/07. Na Olimpíada, jogou pela seleção brasileira nos jogos de Londres, em 2012, e do Rio, em 2016.

Nesse período à frente de diferentes times da NBA, embolsou quantias milionárias. De acordo com a imprensa especializada nos EUA, quando defendeu o Toronto Raptors, entre 2011 e 2012, o jogador recebeu nada menos do que US$ 7,6 milhões pela temporada (algo em torno de R$ 38,1 milhões, na cotação atual).

Em 2014, o jogador vestiu a camisa do Golden State Warriors, time de Oakland, na Califórnia, com um dos menores salários da franquia — e um dos mais baixos entre todos os jogadores do campeonato. À época, de acordo com publicações locais especializadas no assunto, ele faturou US$ 915 mil (ou R$ 4,5 milhões, na cotação atual) pelo contrato de um ano junto ao time.

Publicações que realizam a cobertura do universo esportivo nos EUA especulam, junto a analistas, que o jogador teria recebido pelo menos US$ 50 milhões (ou R$ 250,9 milhões) apenas em salários durante a carreira como jogador da NBA. Nesse período, ele também estrelou campanhas publicitários e foi garoto-propaganda de marcas como a Clear, uma das corretoras do grupo XP.

Relacionamento com Samara Felippo

Leandro e Samara ficaram juntos entre 2008 e 2013. Desde a separação, ela compartilha nas redes sociais as dificuldades como mãe solo. No passado, ela já desabafou sobre temas como pensão alimentícia, "romantização da maternidade", nas palavras dela, e os desafios de ser mãe de meninas negras.

Numa das postagens recentes, ela comparou a mudança da filha para os EUA ao luto. "Filhos são pro mundo. Hoje sinto só um pouco ainda, porque com a ida da Alicia, eu e Larinha estamos nos apoiando muito uma na outra, o vazio do ninho que tanto minha mãe falava", escreveu, por meio do Instagram.

A atriz conta que a filha foi morar com o pai, a madrasta e as irmãs mais novas, por decisão própria. "Tenho muito orgulho, como mãe, dela estar tão segura e decidida em tomar um rumo que muda vida, rotina, costumes, idioma, distância de quem ela ama. Mas também sei e me sinto em paz de saber que ela está acolhida, amada e muito bem cuidada por quem ela também ama", compartilhou.

