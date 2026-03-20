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Trajetória Campeão de caratê, Chuck Norris iniciou carreira como policial na Coreia do Sul; relembre Astro dos anos 1980, que morreu aos 86 anos, ganhou projeção após treinar com Bruce Lee e consolidar legado no cinema de ação

Antes de se tornar um dos rostos mais reconhecíveis do cinema de ação, Chuck Norris — que morreu aos 86 anos, nesta sexta-feira (20) — cultivou uma trajetória pouco óbvia (e decisiva) fora das telas. Nascido em 1940, em Ryan, no estado americano de Oklahoma, ele ingressou ainda jovem na Força Aérea dos Estados Unidos. Aos 18 anos, enquanto cumpria o serviço militar, foi enviado à Coreia do Sul, onde atuou como policial no fim dos anos 1950. No país oriental, sem qualquer perspectiva artística, teve o primeiro contato com o Tang Soo Do, arte marcial popularmente chamada de "caratê coreano" que se tornaria o alicerce de sua formação.

De volta aos Estados Unidos, cerca de dois anos depois, Norris seguiu o treinamento disciplinado no esporte e rapidamente se destacou no circuito competitivo. Ao longo da década de 1960, acumulou títulos importantes no caratê profissional, incluindo campeonatos mundiais na categoria meio-médio, o que lhe garantiu reconhecimento entre praticantes e especialistas. Detalhe: nessa época, por seis anos consecutivos, foi campeão mundial de caratê profissional.

Mais do que atleta, tornou-se também instrutor, abrindo uma academia em Los Angeles para a qual atraiu alunos célebres, como o ator Steve McQueen, que mais tarde teria papel fundamental em sua transição para o cinema.

O salto artístico em Hollywood — região dos EUA, em Los Angeles, onde ele morava com a família desde a infância — aconteceu de maneira gradual. Após uma participação não creditada no filme "Arma secreta contra Matt Helm" (1968), Norris ganhou projeção internacional ao contracenar com Bruce Lee em "O voo do dragão" (1972). A famosa cena de luta entre os dois, ambientada no Coliseu de Roma, ajudou a apresentá-lo ao grande público e expôs o impacto visual de sua presença física e seu elevado domínio técnico. A indústria cinematográfica se alvoroçou.



Nos anos seguintes, Norris consolidou uma persona muito específica: a do herói lacônico, invencível e de moral inabalável. Filmes como "McQuade, o lobo solitário" (1983), "Braddock — O super comando" (1984) e "Comando Delta" (1986) não apenas reforçaram sua imagem, como também se tornaram emblemas diretos de uma época marcada pela Guerra Fria e pela valorização de figuras individuais de força e justiça. Consagraram-se, portanto, como obras que captaram o tal do "espírito do tempo".

Paralelamente à carreira nas telas, Norris nunca se afastou das artes marciais. Criou seu próprio estilo de luta, o Chun Kuk Do, e acumulou graduações em diferentes modalidades, como taekwondo, judô e jiu-jítsu brasileiro. A atuação disciplinadíssima no esporte — com viagens mundo afora para difundir a prática — ajudou a popularizar essas práticas no Ocidente, influenciando gerações de praticantes e abrindo caminho para a presença mais constante das lutas no entretenimento.

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