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GERAÇÃO Z "Campeonato de farmar aura" é anunciado em universidade de Portugal; evento não é autorizado Divulgação nas redes sociais, feita com inteligência artificial, anuncia competição para outubro e até formulário de inscrição; associação acadêmica diz não ter envolvimento

Uma competição chamada “1º campeonato de farmar aura de Leiria” foi anunciada nas redes sociais em Portugal para 1º de outubro, no pátio da Universidade de Leiria e Oeste (ULO), mas o evento não foi autorizado pela instituição. A divulgação, produzida com auxílio de inteligência artificial, inclui até um formulário para inscrição de participantes.

A Associação Acadêmica do Instituto Politécnico de Leiria (AIPLeiria) informou ao site português SIC que o evento “não está autorizado” e afirmou que “não tem qualquer envolvimento ou responsabilidade em sua organização”.

"Estamos, neste momento, a acompanhar a situação e a trabalhar em articulação com a Direção da Escola de Tecnologia e Gestão, de forma a perceber o desenrolar da situação e os eventuais desenvolvimentos relacionados com este anúncio", esclareceram.

Afinal, o que é uma batalha de 'farmar aura'?

As disputas já foram realizadas no México, Argentina, Brasil, Peru e Bolívia. Em uma cidade de Honduras, o prefeito chegou a proibi-las. A maioria dos participantes tem entre 14 e 20 anos.

“Farmar” vem de estratégias usadas em videogames para acumular pontos. Já “aura” é associada a estilo, atitude ou presença. Nas redes sociais, são comuns comentários como “+10.000 de aura”, “+100 aura” ou “aura 100%”.

Nas batalhas presenciais, o conceito vira uma disputa de comportamento. O vencedor é escolhido por critérios como confiança, capacidade de provocar risadas e habilidade para fazer referências a memes e vídeos populares.

— Quem parecer melhor, quem demonstrar isso, quem provocar mais risadas, quem tiver mais confiança é quem ganha — explica Aldhir González, de 22 anos, que organizou uma das primeiras batalhas em frente ao Palácio de Bellas Artes, na Cidade do México.

Para competir, os participantes precisam conhecer os memes que circulam na internet e transformar referências digitais em gestos e performances.

Na Cidade do México, o público e um júri definem quem “farmou mais aura”. O vencedor leva 3 mil pesos, cerca de US$ 177. Na Argentina, o prêmio é “aura infinita”.

Em uma das disputas realizadas em frente ao Bellas Artes, Kaled Rosales ficou com a vitória. Ele contou que estudou os movimentos para saber como contra-atacar.

Um dos jurados afirmou que Rosales já tinha “aura” desde o momento em que apareceu usando bermuda e tamancos vermelhos do personagem Relâmpago McQueen, da Disney.

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