Circo "Campo de Alinhamento" estreia em julho, no Cais do Sertão, com apresentações gratuitas Cia Bordô une circo contemporâneo, música ao vivo e acessibilidade em apresentações gratuitas nos dias 12 e 13 de julho, às 16h, o Museu Cais do Sertão; a entrada é franca

O Museu Cais do Sertão recebe, nos dias 12 e 13 de julho, com entrada franca, apresentações da performance “Campo de Alinhamento”, nova criação da Cia. Bordô que une circo contemporâneo e música ao vivo para investigar os campos invisíveis que atravessam o corpo e a matéria.



Idealizado e encenado pelo artista circense Marcio Sá, o trabalho parte da potência plástica e simbólica da roda cyr, aparelho acrobático circular que se transforma em cena como uma "metáfora de campos magnéticos".

Sobre a performance

Em cena, o corpo do artista atravessa estados de desordem, alinhamento e colapso, em uma dramaturgia inspirada no fenômeno do paramagnetismo: a capacidade de certos materiais de responderem a forças que não se veem.

“É um jogo entre um corpo humano, um objeto metálico e o som. É um trabalho de ordem e desordem a partir da intersecção entre as partes que vai construindo imagens e deixando rastros no espaço”, pontua Marcio.

A trilha sonora original, composta e executada ao vivo por Henrique Correia, cria atmosferas que oscilam entre sons metálicos, pulsações graves e camadas espaciais, funcionando como contraponto e força invisível que dialoga com o movimento.



Na cena, corpo e som se atraem, se repelem e se reconfiguram, convidando o público a experimentar sensorialmente o campo que os une.



Magnetismo

“Campo de Alinhamento” propõe uma experiência cênica sem narrativa linear, estruturada em sete quadros que evocam imagens de órbitas, ressonância e estados quânticos.



A cenografia mínima, a luz que delimita zonas de atração e o figurino que reage ao giro reforçam a ideia de um espaço em transformação, onde a roda cyr deixa de ser apenas instrumento acrobático para se tornar extensão e símbolo do campo magnético que organiza — e desorganiza — o corpo.



A distribuição dos ingressos será realizada no local, uma hora antes da apresentação, e as sessões contarão com intérprete de Libras, garantindo acessibilidade ao público surdo.



O projeto foi contemplado nos Editais da Lei Paulo Gustavo Pernambuco e conta com apoio financeiro do Governo do Estado de Pernambuco, por meio da Secretaria de Cultura do Estado, via Lei Paulo Gustavo, direcionada pelo Ministério da Cultura – Governo Federal.



Sobre a Cia Bordô

Criada em 2021 pelo artista Marcio Sá, a Cia Bordô (@ciabordo) tem como foco a investigação das linguagens do circo e da dança, com uma abordagem poética e autoral sobre o corpo em cena.



A companhia vem se consolidando na cidade do Recife e no Brasil como um núcleo de criação e produção independente no campo das artes do corpo.



Além da criação de espetáculos e números como Pequenos Abismos, Linhas & Curvas, Traços & Dobras, De Braços Abertos e Em Contato, a Cia Bordô também assina a realização de eventos como a Mostra Munganga de Circo, a Varieté



Itinerante e a Varieté VRTL, ações realizadas em Natal/RN, com o objetivo de promover o circo contemporâneo e valorizar artistas locais e nacionais.



Ficha Técnica

Realização: Cia Bordô

Concepção e Performance: Marcio Sá

Composição Musical e Interferências ao Vivo: Henrique Correia

Produção Executiva: Gabi Pinto

Preparação Corporal e Direção de Movimento: Inaê Silva

Iluminação: João Guilherme de Paula

Fotos: Ju Barbosa

Design: Filipe Aca



SERVIÇO:

Espetáculo “Campo de Alinhamento”

Quando: 12 e 13 de julho de 2025 Horário, às 16h.

Onde: Museu Cais do Sertão – Recife (PE)

Entrada gratuita (distribuição de ingressos 1h antes no local)

Acessível em Libras

