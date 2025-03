A- A+

GALÃ Saiba quem é Can Yaman, galã da série "El Turco" que está no Brasil Ator esteve em evento no Leblon, Zona Sul do Rio, nesta terça-feira (25)

Galã do momento, Can Yaman está no Brasil para divulgar a nova série "El Turco", disponível no Globoplay. O ator chegou ao Rio no último domingo (23), já causando alvoroço no Aeroporto do Galeão. Ele também esteve em um evento da plataforma de streaming no Kinoplex Leblon, Zona Sul do Rio, nesta terça-feira (25).

Esta é a terceira vez que ele vem ao Brasil. No ano passado, ele participou de um evento beneficente com fãs, intitulado "Uma noite com Can Yaman", cujo ingresso custava R$ 600. O valor podia ser parcelado em 12 vezes.

Quem é Can Yaman?

Estrela de novelas como "Sr. Errado", disponível no catálogo do Globoplay, Can, de 34 anos, nasceu em Istambul, na Turquia. Por ter estudado numa escola italiana, fala o idioma fluentemente. Estudou na Italian High School, por isso, fala italiano fluentemente.



Além de ator, ele é formado em Direito e chegou, inclusive, a exercer a profissão antes do primeiro papel, na série "Gönül Isleri", em 2014. Até agora, ele já protagonizou sete novelas.

Can tem quase 11 milhões de seguidores no Instagram, rede onde costuma compartilhar viagens, bastidores de trabalhos e rotina de exercícios físicos.

Em "El Turco", Yaman interpreta um soldado do Império Otomano e protagoniza cenas de ação, aventura e romance. A história é baseada em uma lenda do norte da Itália chamada de "La Turchia".

Em "Sr. Errado", Can viveu o fanfarrão Özgür Atasoy, vizinho da romântica Ezgi Inal (Özge Gürel). Desiludida com relacionamentos tóxicos, ela pede ajuda a Özgür para conseguir o homem que deseja. Em troca, ela concorda em acompanhá-lo ao casamento da irmã, fingindo ser sua namorada, para ajudar Özgür a enganar a mãe, louca para ver o filho "sossegado". Tudo isso acaba criando sentimentos reais entre os vizinhos.

