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Prêmio

Canadense Anne Carson ganha o Nobel de Literatura

Escritora, de 76 anos, foi premiada "por sua obra audaciosa e inovadora que, em um diálogo lúdico com a tradição clássica, criou novas formas para a literatura contemporânea", declarou a Academia Sueca

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A escritora canadense, Anne Carson, ganha o Nobel de LiteraturaA escritora canadense, Anne Carson, ganha o Nobel de Literatura - Foto: Dimitrios Kambouris/Getty Images North America/AFP

A poeta e ensaísta canadense Anne Carson ganhou, nesta quinta-feira (8), o Nobel de Literatura por sua obra "audaciosa", que traz um toque de modernidade ao misticismo em seus escritos sobre o amor, o desejo e o desespero.

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A escritora, de 76 anos, foi premiada "por sua obra audaciosa e inovadora que, em um diálogo lúdico com a tradição clássica, criou novas formas para a literatura contemporânea", declarou a Academia Sueca.

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