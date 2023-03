A- A+

"Hoje vai ser uma festa" e com muita celebração à Rainha dos Baixinhos, Xuxa, que neste 27 de março completa 60 anos de vida - e de muita história.



Entre as tantas homenagens, com boa parte delas já realizadas ao longo do mês, o show que a artista gaúcha fará a bordo do navio que leva o seu nome, ganha transmissão, às 21h, no canal Multishow. No repertório, clássicos que marcaram gerações no decorrer de sua carreira.

Participam do show com Xuxa, no navio - que embarcou na última sexta-feira (24) do Porto de Santos (SP) e vendeu cabines para interessados em comemorar a data ao lado da Rainha por valores a partir de R$ 3,2 mil - sua família, amigos da apresentadora e artistas como Daniela Mercury, Gloria Groove, Cláudia Leitte e Sérgio Malandro, que também sobem ao palco da embarcação.





Hoje também às 17h45, o Multishow passa a exibir especial dedicado a Xuxa. Episódio de "Vai que Cola" em sua homenagem, entrevista com Tatá Werneck no Lady Night e programação nostálgica do TVZ integram a agenda do dia na emissora.

Já as redes sociais, tanto do Multishow quanto do GShow - ambos canais pertencentes ao Grupo Globo - entrarão no embalo da festa trocando o nome de seus perfis respectivamente para "Multixou" e "Gxou". As mesmas redes vão cobrir os bastidores da viagem no Navio da Xuxa.

Filme e documentário

O aniversário de 60 anos de Xuxa segue em celebração pelos próximos meses de 2023, já que em julho vai rolar a estreia do filme "Uma Fada Veio me Visitar", assinado por Thalita Rebouças, em roteiro adaptado de livro homônimo da própria autora.

Também no segundo semestre a Globoplay exibe o documentário "Rainha", com produção de Pedro Bial. No roteiro, em formato de série documental, o reencontro com Marlene Mattos, 19 anos depois, é um dos pontos altos. Depoimentos e histórias revividas pela apresentadora, também integram a produção.

Veja também

BBB 23 Após o 11º Paredão do BBB 23, Gabriel Santana deixa a casa; saiba a porcentagem da votação