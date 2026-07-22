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LUTO Canal Curta! volta a exibir programa com a participação de Luiz Carlos Barreto Canal homenageia o produtor, fotógrafo e cineasta, morto aos 98 anos, com episódio dedicado a "Terra em Transe"

A morte de Luiz Carlos Barreto, um dos principais nomes da história do cinema brasileiro, motivou uma homenagem na programação do Curta!.

O produtor, diretor e diretor de fotografia morreu nesta quarta-feira (22), aos 98 anos, deixando uma trajetória decisiva para o audiovisual nacional, marcada pela participação em obras fundamentais do Cinema Novo e pela produção de dezenas de longas-metragens.

Neste sábado (25), ao meio-dia, o canal exibe o episódio “Terra em Transe”, da série Grandes Cenas, dirigida por Ana Luiza Azevedo e Vicente Moreno.

Na produção, Barreto revisita, ao lado do cineasta e montador Eduardo Escorel, a emblemática sequência da coroação de Porfírio Diaz, personagem interpretado por Paulo Autran no clássico de Glauber Rocha.

Durante o programa, Barretão – apelido pelo qual era conhecido – relembra o rigor criativo do diretor baiano.

“Glauber era a pessoa mais minuciosa, mais detalhista. Ele acordava às quatro da manhã para escrever os roteiros e desenhar as cenas como ele queria”, afirma, ao comentar a construção de uma das passagens mais marcantes de Terra em Transe.

Formado em Letras, Luiz Carlos Barreto iniciou a carreira no jornalismo e no fotojornalismo antes de ingressar definitivamente no cinema.

Como diretor de fotografia, assinou trabalhos históricos, entre eles “Vidas Secas”, adaptação do romance de Graciliano Ramos dirigida por Nelson Pereira dos Santos.

Na produção cinematográfica, esteve à frente de cerca de 80 filmes, incluindo “Dona Flor e Seus Dois Maridos” (1976), adaptação da obra de Jorge Amado que se tornou um dos maiores sucessos de público do cinema brasileiro.

Brasiliana TV

A homenagem também se estende à Brasiliana TV, plataforma de streaming do Grupo Curta! dedicada exclusivamente ao cinema nacional.

O catálogo reúne produções da LC Barreto, empresa criada por Luiz Carlos Barreto e Lucy Barreto, como “Dona Flor e Seus Dois Maridos”, dirigido por Bruno Barreto e protagonizado por Sonia Braga, além de “O Quatrilho” e “O que É Isso, Companheiro?”, ambos indicados ao Oscar de Melhor Filme Estrangeiro.

Também integram a seleção títulos como “Bye Bye Brasil”, de Cacá Diegues, e “Inocência”, de Walter Lima Jr., primeiro longa da atriz Fernanda Torres.

Além dos filmes produzidos pela LC Barreto, a plataforma disponibiliza documentários e programas dedicados ao cineasta, entre eles o próprio episódio “Terra em Transe”, da série Grandes Cenas; “Luiz Carlos Barreto – O Revolucionário”, da série Luz & Sombra – Fotógrafos do Cinema Brasileiro; e “Histórias de um Fotógrafo – Luiz Carlos Barreto”, integrante da segunda temporada de A Linguagem do Cinema.

O episódio “Terra em Transe”, com 15 minutos de duração e classificação livre, terá reprises no domingo (26), às 18h; na quarta-feira (29), às 21h; na quinta-feira (30), à 1h e às 15h; e na sexta-feira (31), às 9h.



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