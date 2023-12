A- A+

invasão Canal de Chico Buarque no Youtube é invadido e exibe clipes indianos Conta estava há 4 anos sem conteúdos novos

O canal do cantor e compositor Chico Buarque no Youtube foi hackeado nesta sexta-feira. Durante a madrugada, os invasores postaram dois clipes de músicas indianas, retirados de filmes nos anos 90 do país asiático.

Conta do cantor Chico Buarque foi invadida — Foto: Reprodução/Youtube

