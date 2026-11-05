A- A+

MÚSICA Canção póstuma de Bonnie Tyler será lançada para o Natal "Love, light and peace" vai ser conhecida no dia 13, anunciou viúvo de cantora galesa: "Tem sido um ano doloroso, e sinto a falta dela todos os dias"

Morta no dia 8 de julho em Portugal, aos 75 anos, Bonnie Tyler terá uma música lançada na sexta-feira da semana que vem, 13 de novembro: "Love, light and peace", título que combina com a proximidade das festas de Natal. O anúncio foi feito pelo viúvo da cantora, Robert Sullivan. "Gaynor nunca parou de trabalhar", afirmou Sullivan no comunicado, usando o nome de batismo da cantora galera.

"Tem sido um ano doloroso, e sinto a falta dela todos os dias", afirmo u o viúvo, que se manifestou publicamente pela morte de Tyler pela primeira vez. Os dois estavam casados desde 1973, e a artista definiu Sullivan em uma entrevista ao The Times como seu primeiro "namorado sério". Eles se conheceram quando Bonnie cantava em casas noturnas em Swansea, no país de Gales. Sullivan era gerente de um dos estabelecimentos. No ano anterior, como judoca, havia participado dos Jogos Olímpicos de Munique.





"Entre os shows ao vivo, ela dava uma passada no estúdio do David Mackay para trabalhar em todas essas músicas novas", contou o viúvo ao comentar a nova música. "Sei que ela gostaria que as pessoas as ouvissem, e tenho muito orgulho de tudo o que ela deixou para trás".

"Love, light and peace" tem uma porção de volta ao início das carreira da cantora. A música foi composta pela cantora Chrissie Hammond e pelo músico Terry Britten, com quem Bonnie Tyler trabalhou no álbum de estreia: "The World Starts Tonight", de 1977. Britten também produziu a música ao lado de David Mackay, que trabalhou com a cantora na década de 1970.

Veja também