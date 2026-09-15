Cancelado após críticas a Trump, Stephen Colbert defende liberdade de expressão

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Stephen Colbert encerrou seus 11 anos como apresentador do "The Late Show" conquistando o Emmy Awards de melhor programa de variedades. A vitória veio em cerimônia nesta segunda-feira (14), em Los Angeles, em uma temporada em que o próprio Colbert chegou a fazer campanha, inutilmente, para seu amigo e concorrente Jimmy Kimmel vencer na categoria.

O Emmy para Colbert também é visto como um recado dos membros da Academia Televisiva para a indústria e o governo americano. O apresentador teve seu programa cancelado pela rede CBS mesmo sendo líder de audiência entre os programas de "late night" dos EUA.

Apesar da emissora justificar o cancelamento como uma decisão financeira, Hollywood sempre ressaltou a natureza política na escolha, uma vez que Colbert sempre foi um dos principais críticos ao governo de Donald Trump.

Após a vitória no Emmy, Colbert falou à rede CNN sobre a vitória e sobre como vê a atual situação dos programas de entrevistas de fim de noite na TV americana. Nos últimos meses, Trump tem atacado colegas de Colbert como Kimmel e Seth Meyers. Apesar disso, o apresentador acredita que a "liberdade de expressão segue viva e bem".

"Acho que os programas de 'late night' continuam tão engraçados e vitais quanto sempre foram, e adoro assistir ao Jimmy, ao outro Jimmy (Fallon), ao John (Oliver), ao outro John (Stewart), ao Seth e a todos os outros. E espero que isso dure muito tempo, porque você tem a chance de trabalhar com pessoas assim, e esse é o maior presente", afirmou Colbert.

Além da vitória neste domingo, o "The Late Show with Stephen Colbert" já havia conquistado outros quatro Emmys na primeira parte da premiação, na semana passada.

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