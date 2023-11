A- A+

Música Cancelado show dos Novos Baianos no Teatro Guararapes; público pode pedir reembolso Quem já havia comprado ingresso para o evento deve entrar em contato com a Sympla para reaver o valor através do chat

A Art Rec Produções e a Estandarte Eventos informou o cancelamento, por razões logísticas, do show do grupo Novos Baianos, que aconteceria no Teatro Guararapes no dia 25 de novembro de 2023.



Quem já havia comprado ingresso para o evento pode entrar em contato com a plataforma Sympla para reaver o valor do ingresso através do chat. Outras informações através do Whatsapp (81) 98275-3852.





Veja também

CULTURA Novo parque no Ceará vai unir lazer e educação ambiental; confira os detalhes