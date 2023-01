A- A+

Luto Câncer: Atriz que deu vida à Tess do primeiro jogo de The Last of Us morre aos 45 anos Annie Wersching, de 45 anos, lutava contra um câncer desde 2020. Co-presidente da Naughty Dog prestou homenagens à amiga

Nesse domingo (29), Annie Wersching, atriz que emprestou voz, corpo e rosto para a personagem Tess no primeiro jogo de The Last of Us (2013), faleceu devido à um câncer pelo qual lutava contra desde 2020. A triste notícia foi divulgada pelo marido da atriz, Stephen Full, nesta segunda-feira (30).

A atriz deixou dois filhos que teve com o ator, Freddie Wersching Full, de 12 anos, e Ozzie Wersching Full de 9 anos.

Neil Druckmann, co-presidente da Naughty Dog, empresa responsável pelo desenvolvimento da franquia de The Last of Us, se pronunciou em seu Twitter, afirmando que ficou sabendo da morte da amiga e abriu um crowd funding (financiamento coletivo, como o Vakinha), para ajudar a família da atriz.

"Acabei de saber que minha querida amiga, Annie Wersching, faleceu. Acabamos de perder um lindo artista e ser humano. Meu coração está despedaçado. Os pensamentos estão com seus entes queridos. Há um go fund me criado para a família dela", afirmou Druckmann em sua publicação.

Além de Tess, em The Last of Us, a atriz também atuou em séries como The Vampire Diaries, 24 horas e Star Trek: Picard.

