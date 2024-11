A- A+

SAÚDE Câncer colorretal: veja sintomas da doença que acomete James Van Der Beek, de "Dawson' Creek" Tumores se iniciam no intestino grosso e no reto

O ator James Van Der Beek, conhecido por seu papel na série "Dawson's Creek", foi diagnosticado com câncer colorretal aos 47 anos. De acordo com as informações divulgadas pela revista americana People, ele já iniciou o tratamento médico.

O que é o câncer colorretal?

O câncer colorretal, que também é chamado de câncer de intestino, é composto por tumores que se iniciam no intestino grosso e no reto (15-12 cm finais do intestino, imediatamente antes do ânus).

Segundo o Instituto Nacional de Câncer (INCA), a maior parte desses tumores começam como lesões benignas que podem crescer na parede interna do intestino grosso. Os fatores que contribuem para o desenvolvimento da doença são: faixa etária acima dos 50 anos, histórico familiar de câncer no intestino grosso e histórico pessoal de pólipos (crescimento de tecido anormal em uma membrana mucosa) no intestino, alimentação pobre em fibras, cigarro e bebidas alcoólicas.





Sintomas frequentes

Os principais sintomas, confirme indica a Biblioteca Virtual em Saúde do Ministério da Saúde, são:

Mudanças no hábito intestinal (diarréia ou prisão de ventre),

Sangue nas fezes,

Anemia,

Vontade frequente de ir ao banheiro, com sensação de evacuação incompleta,

Dor ou desconforto abdominal, como gases ou cólicas,

Perda de peso sem razão aparente,

Sensação constante de cansaço e fraqueza.

