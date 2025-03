A- A+

SAÚDE Câncer da glândula suprarrenal: entenda o tumor que matou a atriz belga Emilie Dequenne A artista revelou que foi diagnosticada com a condição em agosto de 2023, mas só divulgou publicamente dois meses depois

A atriz belga Emilie Dequenne morreu neste final de semana aos 43 anos após lutar contra um câncer da glândula suprarrenal. A artista revelou que estava com o tumor raro em outubro de 2023 e que ele havia sido diagnosticado dois meses antes.

Ela foi vencedora em 1999 do prêmio de melhor atriz no Festival de Cannes por "Rosetta", filme dos irmãos Dardenne também premiado com a Palma de Ouro. Dequenne passou vários dias em cuidados paliativos, segundo sua família e seu agente.

O que são tumores suprarenais?

As glândulas adrenais ou suprarrenais estão localizadas junto à coluna vertebral e aos grandes vasos sanguíneos, próximas à parte superior dos rins, e fazem parte do sistema endócrino.

Elas são responsáveis por produzir substâncias que atuam no controle do sistema circulatório (catecolaminas) e hormônios que atuam tanto em processos do metabolismo (o cortisol, por exemplo) quanto na função sexual (androgênios).





Por serem raros, ainda não foram definidos quais podem ser os fatores de risco para tumores adrenais.

Sintomas

Os sintomas causados pelo câncer suprarrenal são devido aos hormônios produzidos pelo tumor ou à pressão que o tumor exerce em outros órgãos ao crescerem — o crescimento do tumor suprarrenal pode pressionar os órgãos e tecidos adjacentes. Provocando dor na região do tumor, sensação de saciedade no abdômen ou dificuldade para comer.

Em adultos, os sintomas são mais fáceis de serem sentidos se o tumor produzir o hormônio normalmente encontrado no sexo oposto. Por exemplo, homens com tumores que produzem estrogênio podem notar o aumento da mama. Eles também podem ter problemas sexuais como impotência ou perda do desejo sexual.

Mulheres com tumores que produzem andrógenos (hormônios masculinos) podem notar o crescimento excessivo de pelos faciais e corporais, calvície, menstruações irregulares e mudanças na voz.

Sintomas provocados pela produção de cortisol

Os níveis excessivos de cortisol provocam um problema conhecido como síndrome de Cushing. O aumento do nível de cortisol pode provocar sintomas como:

Ganho de peso.

Acúmulo de gordura no pescoço e ombros.

Estrias no abdômen.

Crescimento excessivo de pelos em mulheres.

Menstruações irregulares.

Fraqueza e perda de massa muscular nas pernas.

Depressão ou mau humor.

Osteoporose.

Diabetes.

Hipertensão arterial.

Tratamento

O tratamento do câncer depende da localização, tamanho e das condições clínicas do paciente. Os médicos podem optar pela cirurgia de remoção de uma ou de ambas as glândulas adrenais — chamado de adrenalectomia. O procedimento é considerado minimamente invasivo e pode ser feito por cirurgia robótica e videolaparoscopia, ou via aberta.

O paciente também pode receber radioterapia, quimioterapia e uso de outros medicamentos podem complementar o tratamento de tumores adrenais depois da cirurgia.

