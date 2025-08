Câncer de intestino: ator da série Dawson's Creek ignorou um dos principais sintomas da doença

A- A+

O ator James Van Der Beek, de 48 anos, conhecido por atuar na série Dawson’s Creek, disse em entrevista recente que ignorou um dos principais sintomas de câncer colorretal — ele foi diagnosticado com a doença em estágio 3 (já avançado) há dois anos.

O artista afirmou que o sintoma parecia inofensivo e decidiu tratá-lo por conta própria. Segundo ele, a principal manifestação foi uma mudança nos movimentos intestinais, mas Beek atribuiu a alteração ao consumo excessivo de café. Somente após a persistência do sintoma, ele procurou um médico.

O diagnóstico de câncer de intestino chegou após realizar um exame de colonoscopia, mas ele já estava com o comprometimento dos gânglios linfáticos.

O ator disse que mantinha uma rotina intensa de cuidados com a saúde. Praticava pilates, musculação, exercícios aeróbicos, fazia sauna e banhos frios. Além disso, a alimentação de Beek também era controlada, com foco em produtos orgânicos, o que o fez desconsiderar a possível gravidade dos sintomas iniciais da doença.





Câncer de intestino

O câncer no intestino, também chamado de câncer de cólon ou câncer colorretal, é o segundo tumor mais frequente no aparelho digestivo e o terceiro que mais mata no Brasil, de acordo com informações do Instituto Nacional de Câncer (Inca). A doença afeta ambos os sexos e é mais frequente na faixa entre 60 e 70 anos de idade. No entanto, nos últimos anos têm aumentado o número de casos entre pessoas jovens.

Um levantamento global concluiu que em apenas três décadas, houve um aumento de 79% na quantidade de novos casos de câncer descobertos anualmente em pessoas com menos de 50 anos e o de intestino está entre eles. Nos Estados Unidos, o câncer de cólon se tornou a principal causa de morte por câncer em homens com menos de 50 anos no país.

Por que o câncer de intestino está crescendo entre os jovens?

Fatores como alimentação, sedentarismo e obesidade são apontados entre os responsáveis. Entre eles, a dieta pobre em alimentos naturais e frescos, mas povoada de embutidos e ultraprocessados parece se destacar em diversos estudos recentes.

Esse tipo de câncer, em específico, ocorre quando há algum tipo de alteração na microbiota do intestino (nome que também se dá à flora intestinal) — coisa que esses alimentos pouco saudáveis podem fazer.

Outro fator de risco é o uso indiscriminado de antibióticos. Esses medicamentos matam as bactérias normais, que fazem parte da microbiota intestinal.

Como as diretrizes recomendam a realização de exames de rastreio, como a colonoscopia preventiva, a partir dos 50 anos, a maioria dos casos de câncer de intestino entre jovens é descoberta em fase avançada, quando os sintomas começam a aparecer. Diante das estatísticas, há uma recente alteração na indicação.

