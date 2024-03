Canções gravadas por ícones da MPB retornam ao seu autor

A- A+

Arlindo Cruz, Maria Rita, Alcione, Max Vianna, Tibí, Emilio Dantas, Betta, Lua Blanco, Jorge Vercillo, Fred Camacho, Xande de Pilares, Zeca Pagodinho, banda Jamz, Ivete Sangalo e Suricato são alguns dos nomes que gravaram canções de Cassiano Andrade, cantor e compositor carioca.

Estas e outras canções, totalizando aproximadamente oitenta, agora recebem as interpretações do próprio vocal de Cassiano Andrade e do violonista e arranjador Rafael dos Anjos (diretor musical da banda do Diogo Nogueira)

A estreia do projeto aconteceu nesse dia 22 de março com o single 'E eu?', composição de Cassiano Andrade, Fred Camacho e Fabrício Fontes que, recentemente, foi lançada por Maria Rita.

Serão lançadas 2 músicas a cada semana, e no dia 26 de março é a vez de 'Tempestade', parceria criativa de Cassiano Andrade, Danny Lagden e Betta, encontrada nas plataformas na voz de Betta O projeto 'Me Canta' foi idealizado para percorrer o ano de 2024, com lançamentos em formato de singles.

Há duas curiosidades a serem grifadas nesse lançamento. Primeiro é a forma como o projeto surgiu. Despretensiosamente, Cassiano Andrade reuniu em uma playlist intitulada 'Me Canta' várias de suas composições gravadas por ele e por outros artistas da cena da MPB, é daí que surgiu a proposta de 'Me Canta'. Segundo que será lançado um breve storytelling junto aos clipes das músicas com os dizeres 'Você já ouviu essa música na voz do (nome do artista), mas fui eu que compus'.

Vale pontuar que o projeto 'Me Canta' tem gravação e engenharia de áudio de Daniel Musy, produtor musical da Rede Globo e membro votante do Grammy. Em 'Me Canta' todas as músicas estão sendo ou já foram gravadas com arranjos exclusivos, adaptados para este projeto, apenas voz e violão. O ponto de partida para conhecer 'Me Canta' é, portanto, esse single de estreia, já disponível em todas as plataformas de streaming.



Quem é Cassiano Andrade?

Compositor com canções gravadas por intérpretes da música popular brasileira, tendo diversos parceiros criativos, e Fred Camacho como o mais recorrente.

Suas principais composições são: 'Eternas Madrugadas', lançada por Alcione; 'A Sós', composição com Fred Camacho, gravada por Arlindo Cruz e Arlindinho, e recentemente somente por Arlindinho; 'Homem de Lata', gravada por Xande de Pilares em feat. com Zeca Pagodinho (composta com Fred Camacho, Rik Oliveira e Thiago Thomé); as canções 'Insano', 'Completa', 'Natural' e parceiro em todas as faixas do álbum de estreia e em algumas faixas do segundo álbum da Jamz, banda que ficou em segundo lugar no reality global Superstar, de 2014; ao lado de Ivete Sangalo, a Jamz também gravou 'O Que o Amor Precisa', assinada por Cassiano com Fred Camacho, Rik Oliveira e Thiago Thomé; composições com Max Viana (filho do Djavan), gravadas pelo próprio Max Viana; 'Sapato de Cristal', gravada pela banda Golden Boys, composição assinada ao lado de Fred Camacho, Thiago Thomé e Rik Oliveira; Suricato, vocalista da Barão Vermelho, gravou 'Foi' e 'Lua de Saudade', composições assinadas por Cassiano Andrade. Vale dizer que algumas de suas composições foram indicadas ao Grammy: álbuns 'Insano' e 'Tudo Nosso' (Banda Jamz) e o EP 'Desse Jeito' (Maria Rita)

Como cantor, Cassiano Andrade tem atualmente 15 lançamentos, lançados desde 2020. São composições assinadas sozinho ou em parceria e interpretadas ao lado de artistas como Jorge Vercillo, Rik Oliveira, Lua Blanco, banda Jamz, Psirico, Fernanda Santana, William de Magalhães, e outras solo. Dentre estes lançamentos, 'Sobre Nome Amor', atingiu mais de 2.8 milhões de views em apenas uma plataforma. Nos palcos, Cassiano esteve no antigo Canecão, Rival, Fundição Progresso, Scala, Mistura Fina, Vinícius Bar e outras casas do Rio de Janeiro e do país. Também abriu shows para Lulu Santos, Roupa Nova, Leoni, Pepeu Gomes, e outros.

Em 2018, conseguiu de forma inédita na dramaturgia brasileira ter cinco de suas composições como parte da trilha sonora da novela 'Segundo Sol' (TV Globo), com os hits nacionais 'Sal na Pele' e 'Porto de Abraçar'. Já em 2023, ultrapassou a marca anterior, com treze composições na trilha sonora da novela 'Vai na Fé' (TV Globo), na voz de Lui Lorenzo e de Sol de Piedade. Ainda neste ano lançou a faixa 'Um Palhaço', que foi premiada em festivais pelo Brasil como trilha sonora do documentário 'Ziraldo: uma obra que pede socorro', de Guga Dannemann.



Uma curiosidade sobre Cassiano Andrade: participou do projeto Mansão Popular Brasileira, no qual 20 artistas foram morar juntos durante 30 dias para compor, e dessa imersão Cassiano Andrade tem diversas composições.

