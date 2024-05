Candidata a miss e cantora de death metal rebate ataques e diz que roqueiras podem ter 'rosto fofo'

A- A+

Uma das candidatas ao Miss Chile — concurso de beleza feminina que definirá, no dia 7 de julho, quem vai representar o país no Miss Universo — tem chamado atenção dos profissionais envolvidos nesse tipo de evento e provocado polêmica entre parte de seus seguidores na internet. Jovem de 25 anos, Ignacia Fernández é, de fato, uma figura incomum nesse universo. Com formação musical, a modelo mantém uma carreira na cena de rock local e atua como cantora de death metal na banda Decessus.

Desde que anunciou a participação no concurso de misses do país, a artista se tornou alvo de críticas nas redes sociais. Parte do público afirma que ela parece sustentar uma "grande farsa" ao transitar por mundos aparentemente opostos. Ignacia lamenta as colocações e insiste que pode, sim, ser modelo e também roqueira. E que quer, cada vez mais, se equilibrar entre as passarelas e os palcos.

Em entrevista ao programa "Café com nata", da rádio chilena Súbela, a jovem frisou que pode, sim, ser roqueira e ter o "rosto fofo", termo que alguns seguidores — sobretudo homens, como ela indica — vêm usando para tachá-la como uma pessoa contraditória.

"As pessoas me dizem que não sou mais metaleira porque agora também apareço vestida com roupas coloridas. Claro que gosto de vestir roupas pretas. Mas agora preciso aparecer um pouco mais colorida também. E estou feliz igual!", reforçou Ignacia.

"Tenho 25 anos. Até os 23 anos, me vestia inteiramente e somente de preto, com couro, com bota, com tachas... Já até raspei a cabeça. Não quero mais só isso. Hoje tenho uma parka (tipo de sobretudo militar) rosa. E isso me faz feliz. E daí? Não é isso que me define se sou mais ou menos metaleira. No ano retrasado, fui a um show da banda Gojira, uma das minhas favoritas... Como era inverno, coloquei minha parka rosa. Eu era a única pessoa com cor no lugar. Mas eu sou feliz assim. O que faço?", questiona Ignacia.

A jovem lamentou o fato de as pessoas acharem, por exemplo, que "qualquer homem que veste jaqueta jeans todo dia e toma cerveja toda noite" é mais metaleiro do que ela. Para Ignacia, tais comparações são esdrúxulas.

Com pouco menos de 100 mil seguidores no Instagram, a jovem se tornou, de uns meses pra cá, rosto para campanhas publicitárias no Chile, atraindo diferentes marcas e grifes. Nas redes, ela costuma publicar fotos mostrando tanto o trabalho como cantora quanto a atuação no mercado da moda.

