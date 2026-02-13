Candidato ao Oscar, Valor Sentimental chega ao streaming; saiba como assistir
Filme é o principal rival de O Agente Secreto na disputa pelo Oscar
Valor Sentimental, filme que é o principal rival de O Agente Secreto na disputa pelo Oscar, chega ao streaming nesta sexta-feira, 13. O longa será disponibilizado na plataforma da distribuidora Mubi.
A produção de Joachim Trier foi indicada a nove categorias na principal premiação do cinema: Melhor Filme, Melhor Diretor (Joachim Trier), Melhor Roteiro Original (Eskil Vogt e Joachim Trier), Melhor Edição (Olivier Bugge Coutté), Melhor Filme Internacional, Melhor Atriz (Renate Reinsve), Melhor Ator Coadjuvante (Stellan Skarsgård) e Melhor Atriz Coadjuvante (Elle Fanning e Inga Ibsdotter Lilleaas).
Valor Sentimental acompanha Nora (Renate Reinsve), uma atriz de teatro que, com a irmã, Agnes (Inga Ibsdotter Lilleaas), enfrenta o luto pela morte da mãe e reencontra o pai distante, Gustav Borg (Stellan Skarsgård), um ex-diretor de cinema renomado. Gustav planeja um filme inspirado na história da família e oferece o papel principal a Nora, que prontamente recusa. O trabalho, então, fica a cargo da grande estrela de Hollywood Rachel Kemp (Elle Fanning).
O longa norueguês vem conquistando prêmios importantes na indústria, como o Grande Prêmio do Festival de Cannes e o troféu de Melhor Ator Coadjuvante no Globo de Ouro para Stellan Skarsgård.