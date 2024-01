Candidato do BBB 24 recebe 100 mil seguidores em menos de dez horas; saiba quanto cada um ganhou

A- A+

Depois de iniciada a primeira votação do BBB 24, neste domingo (7), para escolher dois participantes - um homem e uma mulher - entre os 13 candidatos confinados no "puxadinho" da casa mais vigiadas do Brasil. Poucas horas após o público conhecer os pretendentes a sisters e brothers, que foram anunciados oficialmente durante o Fantástico, todos receberam milhares de seguidores em suas redes sociais, segundo informação do Portal Gshow. Davi, que tinha apenas 50 seguidores, foi o candidato que mais bombou com 100 mil novos seguidores.

Os eleitos na votação entrarão no time de 18 participantes que já foram anunciados durante o Big Day. O reality estreia nessa segunda-feira (8).



Confira quantos seguidores cada um dos candidatos conquistou após a divulgação:



Caio

Antes da divulgação, Caio tinha 53,3 mil seguidores no Instagram. Depois do anúncio, o nutricionista já soma 57,7 mil seguidores.

Confira as redes dele:

Instagram: @caioandrade.nutri

TikTok: @caioandradef

Carolina

A carioca somava cerca de 26,1 mil seguidores antes de ser anunciada como candidata ao BBB 24. Depois da divulgação, ela alcançou 34,6 mil seguidores no Instagram.

Confira as redes dela:

Instagram: @ofcarolferreira

Tik Tok: @ofcarolferreira

Twitter: @ofcarolferreira

Davi

Davi tinha pouco mais de 50 seguidores antes de ser anunciado no Fantástico. Após a divulgação, ele já soma 104 mil seguidores!

Confira suas redes:

Instagram: @daviooficialll

TikTok - @davisantos0667

Giovanna

Giovanna tinha 28 mil seguidores antes da divulgação. Após o anúncio, a nutricionista ultrapassou os 33,4 mil seguidores.

Veja as redes sociais dela:

Instagram:@giovannallima

TikTok: @giolima

Twitter:@gihllima

Juninho

O motoboy tinha 456 seguidores antes de ser anunciado na programação do Fantástico. Após a divulgação, ele conquistou 1.242 seguidores.

Veja as redes dele:

Instagram: @antonio_carlos_junior

Juliana

Antes da divulgação, a maquiadora tinha 55,2 mil seguidores no Instagram. Depois do anúncio, Juliana já soma 59,3 mil seguidores no total.

Veja as redes dela:

Instagram: @julianaxavier

TikTok: @ju.xavier

Jorge Mateus

O dentista somava cerca de 1 mil seguidores antes de ser divulgado. Agora, ele já tem 3.557 seguidores.

Confira as redes dele:

Instagram: @jorgemaateus

Isabelle

Isabelle tinha 266 mil seguidores antes de ser anunciada como candidata ao BBB 24. Após o anúncio, ela já soma 314 mil seguidores no total.

Confira as redes social dela:

Instagram: @isabellenogueiraoficial

Tik Tok: @isabellenogueira_

Raquele

Raquele tinha 4 mil seguidores antes da divulgação. Depois do anúncio da candidata no Fantástico, o número de seguidores em suas redes sociais subiu para 12,2 mil.

Veja as redes sociais dela:

Instagram: @raquelicardozo

TikTok: @raquelicardozo19

Plínio

Plínio somava 3 mil seguidores antes da divulgação. Poucas horas após o anúncio, o designer de joias chegou a 5.749 seguidores.

Confira as redes do candidato:

Instagram: @pliniosimoes

Michel

Michel tinha 1.260 antes de ser divulgado como candidato ao BBB 24. Após o anúncio, ele soma 2.401 seguidores no total.

Veja as redes sociais do rapaz:

Instagram e TikTok: @michel_bh

Twitter @tw_michel

Lucas

Lucas somava 7,7 mil seguidores no Instagram antes do anúncio como candidato ao BBB 24. Depois da divulgação, ele conquistou 9.874 seguidores.

Confira suas redes sociais:

Instagram: @lucas.capoeira

Tik Tok: @lucas.capoeira

Twitter: @buda_capoeiraa

Thalyta

Thalyta tinha cerca de 1.450 seguidores antes da divulgação. Depois de aparecer como candidata ao BBB 24, a advogada já somou 2.835 seguidores no Instagram.

Veja as redes sociais dela:

Instagram: @thalytaa_alves

TikTok: @thalyita_alvess

