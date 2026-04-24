"Cangaço Novo": pernambucano Bruno Bellarmino retoma vilania em segunda temporada da série

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A segunda temporada de “Cangaço Novo” estreia no Prime Video nesta sexta-feira (24), apresentando novos personagens e trazendo de volta rostos já conhecidos por quem acompanhou o primeiro ano da série. O pernambucano Bruno Bellarmino, por exemplo, retorna ao papel de Gastão Maleiro, que agora avança alguns graus na escala de vilania.

Na nova leva de episódios, os conflitos existentes na fictícia Cratará, localizada no Sertão cearense, se intensificam. O personagem de Bellarmino atua como elemento central do grupo político dominante, sendo um dos principais responsáveis pela corrupção e violência que afetam a cidade.

“O que eu posso dizer sem entregar muita coisa é que a segunda temporada traz sequências incríveis de cenas de ação impactantes e um embate político poderoso”, adianta o ator olindense, em entrevista à Folha de Pernambuco. Cerca de um ano e meio após filmar o início da série, Bruno Bellarmino retornou a Cabaceiras, na Paraíba, para dar continuidade à história.



“Acho que fui um dos que mais torci para que acontecesse uma sequência. ‘Cangaço Novo’ foi um baita presente para mim, porque às vezes é difícil para nós, atores nordestinos, conseguirmos papéis mais complexos. Queria muito poder revelar mais sobre esse personagem”, comenta.

Para dar vida a um antagonista com as características de Gastão Maleiro, o pernambucano buscou fugir de certos estereótipos. “É um cara super simpático e, ao mesmo tempo, capaz das maiores atrocidades, mas não quer que ninguém saiba disso. A ambição é o que leva esse personagem ao ponto máximo de uma vilania que ele só demonstra na intimidade. Foi muito interessante essa construção”, revela.

Bruno Bellarmino está acostumado a personagens que exigem esforço físico, como em “Supermax”, “Rio Heroes” e “Rotas do Ódio”. Lutas, trocas de tiros, perseguições em carro e motos já fazem parte do currículo do ator há bastante tempo. Desta vez, no entanto, ele garante que a experiência trouxe certo ineditismo.



"Cangaço Novo" promete mais cenas de ação eletrizantes. (Foto: Hannah Carvalho/Divulgação)

“Houve uma cena específica, que envolvia um maquinário, em que eu girei praticamente 24 vezes no mesmo eixo. Foi bem intenso, nunca tinha passado por isso. Nem sabia que era possível fazer uma cena desse jeito. Foi meio angustiante. No final do set, eu estava meio cambaleando, todo sujo, mas gosto demais dessa entrega”, pontua.

“Cangaço Novo” repercutiu internacionalmente. No Prime Video, a primeira temporada da produção brasileira ficou entre as mais vistas em 49 países e liderou o top 10 em países da África, como Angola e Moçambique. O sucesso da obra trouxe mais popularidade para Bellarmino e despertou reações acaloradas do público.

“Já fiz muitas séries para o streaming, mas esse trabalho realmente ‘furou a bolha’. As pessoas começaram a enxergar mais. Você não tem ideia do quanto fui xingado nas redes sociais (risos). Fui abordado várias vezes na rua por pessoas dizendo assim: ‘Esse seu prefeito é um escroto, mas o seu trabalho é incrível’. Acho ótimo, porque esse é um tipo de recepção muito genuína”, celebra.

Criada por Mariana Bardan e Eduardo Melo, “Cangaço Novo” retorna ao streaming com sete novos episódios, dirigidos por Fábio Mendonça e Caito Ortiz. Além da volta de nomes como Alice Carvalho, Allan Souza Lima, Thainá Duarte, Hermila Guedes e Marcélia Cartaxo, a série integra ao elenco novidades como Xamã, Lucas Veloso e uma participação especial do cantor João Gomes.

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