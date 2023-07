A- A+

Streaming "Cangaço Novo", série do Prime Video filmada no Nordeste, ganha trailer; assista O ator pernambucano Allan Souza Lima vive o protagonista da produção, que estreia em 18 de agosto

“Cangaço Novo”, série brasileira do Prime Video, teve seu trailer lançado nesta quarta-feira (12). A produção, que chega ao streaming em 18 de agosto, foi filmada no Nordeste e tem atores pernambucanos em papéis de destaque.

A trama é protagonizada por Ubaldo, vivido pelo pernambucano Allan Souza Lima. Ele é um infeliz bancário de São Paulo, que não tem nenhuma lembrança da infância no Sertão cearense. Sua vida muda quando ele descobre uma herança e duas irmãs.

De volta à cidade de seu falecido pai, Ubaldo passa a ser cultuado pela forte semelhança com o genitor, sendo convocado a cumprir seu destino como o novo mítico “cangaceiro” e líder supremo de uma gangue. Ele tenta desesperadamente manter seus valores morais sob controle, enquanto enfrenta bandidos, assassinos, policiais corruptos e literalmente explode pequenas cidades.



No Ceará, o protagonista conhece suas duas irmãs. Dilvânia (Thainá Duarte) lidera um grupo que adora seu famoso pai e Dinorah (Alice Carvalho) é a única mulher em uma gangue de ladrões de banco.



A série foi criada por Mariana Bardan e Eduardo Melo, que também atuam como roteiristas, ao lado de Fernando Garrido e Erez Milgrom. Fábio Mendonça e Aly Muritiba assina a direção. No elenco, também estão Hermila Guedes, Ricardo Blat, Marcélia Cartaxo, Ênio Cavalcante, Adélio Lima, Joálisson Cunha, Pedro Lamin, Nivaldo Nascimento, Pedro Wagner, Rodrigo García, Luiz Carlos Vasconcelos e Rafael Losso.

A première mundial de “Cangaço Novo” será no Festival de Cinema de Gramado, no dia 14 de agosto. Antes disso, no dia 29 de julho, o evento será tema de um painel exclusivo no Imagineland, evento que ocorre em João Pessoa.

