A- A+

Streaming "Cangaço Novo", série do Prime Video, tem segunda temporada confirmada Produção retornará à Paraíba para filmar os novos episódios

O Prime Video confirmou que “Cangaço Novo”, série brasileira que fez sucesso na plataforma em 2023, ganhará uma segunda temporada. Ainda sem previsão de estreia, a produção deve começar a ser filmada em breve na Paraíba.

O pernambucano Allan Souza Lima, assim como as atrizes Alice Carvalho e Thainá Duarte, retornam ao elenco da série. Os episódios inéditos devem integrar ainda novos personagens à vida da família Vaqueiro, mostrando a trajetória dos irmãos após a tragédia ocorrida no final da primeira temporada.

Produzida pela O2 Filmes, a obra foi criada pelos roteiristas Mariana Bardan e Eduardo Melo. No ano passado, o título chegou a ficar entre os mais vistos do Prime Video em diversos países. Além disso, foi a primeira série a integrar o Festival Internacional de Cinema de Gramado.



“Cangaço Novo” rendeu a Alice Carvalho o prêmio APCA 2023 (Associação Paulista de Críticos de Artes) de Atriz Revelação. A série foi nomeada em seis categorias do Prêmio Platino Ibero-Americano de Cinema 2024, que anunciará seus vencedores no dia 20 de abril, no México.



Veja também

Chá reveação É menino! Filho de Virginia Fonseca e Zé Felipe será José Leonardo. Casal transmitiu chá revelação