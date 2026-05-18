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Homenagem Cannes homenageia Brigitte Bardot com praia aberta aos cachorros Bardot dedicou boa parte de sua vida ao ativismo pelos direitos dos animais

Em plena efervescência do Festival de Cinema de Cannes, a cidade francesa prestou homenagem nesta segunda-feira (18) a Brigitte Bardot ao rebatizar uma de suas praias públicas com o nome da atriz, que faleceu em dezembro de 2025.

A antiga praia do Macé, ao lado do Palácio dos Festivais, passa a ser chamada de praia Brigitte Bardot, anunciou a prefeitura.

Em uma homenagem à grande causa que marcou a vida da estrela, os cachorros poderão entrar na praia em horários específicos.

Bardot dedicou boa parte de sua vida ao ativismo pelos direitos dos animais.

A inauguração de inauguração, discreta e simbólica, contou com a presença do prefeito de Cannes, David Lisnard, e da presidente do festival, Iris Knobloch.

Ícone do cinema francês e símbolo de liberdade feminina nas décadas de 1950 e 1960, Bardot morreu em 28 de dezembro de 2025, aos 91 anos.

Sua figura marcou profundamente a cultura popular francesa, embora seus últimos anos também tenham sido marcados por polêmicas provocadas por suas declarações sobre imigração, feminismo e política.

A homenagem coincide com a 79ª edição do Festival de Cannes, cuja Palma de Ouro será entregue em 23 de maio, após duas semanas de competição presididas pelo cineasta sul-coreano Park Chan-wook.

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