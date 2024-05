A- A+

Festival de Cannes Cannes: quem são as celebridades que discutiram com seguranças no tapete vermelho do festival Festival de cinema acabou neste sábado (25)

Nem tudo foi festa no Festival de Cannes, a premiação do cinema que acabou no último sábado (25). Vídeos que viralizaram nas redes sociais mostram que os famosos tapetes vermelhos, por onde circulam artistas e celebridades, serviram de palco para brigas e confusões — com direito a dedo na cara, empurrão e gritaria — entre pelo menos três atrizes e uma profissional responsável pela segurança do local.

A atriz dominicana Massiel Taveras, por exemplo, teve um desentendimento com a segurança do evento ao ser impedida de posar para fotógrafos enquanto subia as escadas que dão acesso a um dos cinemas. A artista quis abrir a longa cauda do vestido, que exibia a imagem de Jesus Cristo, e a profissional insistiu que ela precisaria continua seguindo o percurso, para não atrapalhar o fluxo das demais pessoas que também circulavam no lugar.

A mesma segurança se envolveu numa polêmica parecida com outras atrizes. Na sessão do filme "Marcello Mio", a cantora e atriz Kelly Rowland, ex-vocalista do grupo Destiny's Child, protagonizou uma discussão acalorada com a profissional. A artista também se revoltou com o fato de precisar "apressar" a caminhada no tapete vermelho, sem posar com calma para os fotógrafos. Num dos vídeos, é possível ver Kelly dizer para a segurança, apontando o dedo em sua cara: "Não fale comigo desse jeito! Você não é minha mãe! Eu disse para você não falar comigo assim".

Em outra sessão de gala, a atriz sul-coreana Yoona também se envolveu numa discussão com a segurança. Assim como as colegas, ela se revoltou ao ser escoltada pela profissional no tapete vermelho. Imagens que circulam nas redes sociais também mostram a situação.

Massiel Taveras

Além de atriz, Taveras é designer formada, escritora, diretora e apresentadora de TV. Hoje aos 39 anos, ela foi Miss República Dominicana em 2007. Como atriz, ala trabalhou em longas como "A outra Penélope" (2019) e "O encontro" (2017).

Hoje, Massiel mora em Hollywood e trabalha como host de programas e eventos, como o Los Angeles Fashion Show. Massiel tem mais de 158 mil seguidores no Instagram, onde compartilha registros de trabalhos, looks e viagens.

Kelly Rowland

A cantora e atriz Kelendria Trene Rowland nasceu em Atlanta, Geórgia, EUA. Kelly ganhou destaque no final dos anos 1990 como integrante do grupo Destiny's Child, dono de sucessos como "Say My Name", "Survivor" e "Bootylicious".

"Simply Deep" (2002), seu primeiro álbum solo, foi um sucesso comercial e vendeu mais de 3 milhões de cópias. Após o fim do Destiny's Child, em 2006, Rowland lançou outros álbuns como "Ms. Kelly" (2007), que incluiu os sucessos "Like This" e "Work", e "Here I Am" (2011), que apresentou o hit "When Love Takes Over" em parceria com David Guetta.

Kelly Rowland se tornou personalidade da televisão americana — foi jurada de programas como "The X Factor UK" e "The Voice Australia". Como atriz, participou de filmes como "Freddy vs. Jason" (2003) e "The Seat Filler" (2004).

Yoona

A cantora e atriz fez parte do famoso grupo feminino sul-coreano Girls' Generation. Também construiu carreira como atriz, desde o drama "Two Outs in the Ninth Inning" (2007), passando por "You Are My Destiny" (2008), "Confidential Assignment" (2017), até "Hush" (2020). Hoje com 33 anos, Yoona também estrela diversas campanhas publicitárias em seu país.

