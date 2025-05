A- A+

FESTIVAL DE CANNES Cannes: quem são as estrelas que passarão pelo tapete vermelho do festival? Robert de Niro e Nicole Kidman serão homenageados no evento e estão entre os astros no evento

A 78ª edição do Festival de Cannes tem início nesta terça-feira, 13 de maio, com o filme brasileiro "O agente secreto", de Kleber Mendonça Filho, na disputa pela Palma de Ouro, e muitas estrelas de Hollywood desfilando pelo tapete vermelho.

Logo na cerimônia de abertura, o lendário ator Robert de Niro receberá a Palma de Ouro honorária. Nicole Kidman também será homenageada no festival. Ela receberá o Women in Motion Award, dado anualmente a figuras que "desenvolvem o papel das mulheres no cinema e na sociedade".

Este ano, Tom Cruise apresentará o oitavo, e talvez último, filme da série "Missão Impossível", um evento que promete ser espetacular com um ator conhecido por fazer as cenas de ação, sem recorrer a dublês.





Além dos dois astros, também são aguardadas no tapete vermelho as atrizes Scarlett Johansson e Kristen Stewart — que exibirão seus filmes de estreia na direção —, além de Joaquin Phoenix, Paul Mescal e Emma Stone.

A mostra competitiva tem 22 filmes na disputa pela Palma de Ouro, com sete produções dirigidas por mulheres, o mesmo número que em 2023, quando a mostra bateu o recorde de diretoras.

Diretores consagrados e novatos

A lista de cineastas na mostra oficial inclui nomes frequentes da Croisette, como os irmãos belgas Jean-Pierre e Luc Dardenne (que já venceram duas Palmas de Ouro por "Rosetta", em 1999, e "A Criança", em 2005), que exibirão "Jeunes mères".

Outro nome consagrado é o americano Wes Anderson, que disputará o prêmio máximo em Cannes com "O esquema fenício", que conta com várias estrelas no elenco, incluindo Benicio Del Toro, Tom Hanks, Bill Murray e Scarlett Johansson.

Outros diretores importantes em Cannes este ano são o americano Richard Linklater ("Nouvelle Vague"), a britânica Lynne Ramsay ("Die, My Love"), a francesa Julia Ducornau (vencedora da Palma de Ouro em 2021 por "Titane" e que exibirá "Alpha") e o iraniano Jafar Pahani ("A Simple Accident").

O festival também abre espaço para diretores menos conhecidos, como o americano Ari Aster ("Midsommar"), que chega a Cannes com "Eddington", protagonizado por Joaquin Phoenix, Pedro Pascal e Emma Stone, ou a francesa Hafsia Herzi, que apresentará seu terceiro filme, "La Petite Dernière".

Júri presidido por Juliette Binoche

O júri, presidido pela atriz francesa Juliette Binoche, anunciará no 24 de maio o vencedor da Palma de Ouro, conquistada no ano passado por "Anora", do americano Sean Baker, que também venceu o Oscar de melhor filme e direção em 2025.

Além de Binoche, estão no júri da competição os atores Halle Berry, Alba Rohrwacher e Jeremy Strong, escritora franco-marroquina Leïla Slimani, o sul-coreano Hong Sangsoo. A cineasta indiana Payal Kapadia, que levou o Grand Prix no ano passado, o diretor mexicano Carlos Reygadas e o documentarista Dieudo Hamadi, da República Democrática do Congo, completam o painel que examinará os 21 filmes em competição.

