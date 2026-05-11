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CINEMA Cannes se prepara para edição repleta de glamour A 79ª edição do festival contará com a presença de estrelas como Javier Bardem, Adam Driver, Scarlett Johansson e do ator brasileiro Selton Mello

O Festival de Cannes conclui, nesta segunda-feira (11), os últimos preparativos para a sua 79ª edição, repleta de estrelas como Javier Bardem, Adam Driver e Scarlett Johansson e Pedro Almodóvar. O ator brasileiro Selton Mello estará em uma das obras apresentadas na mostra paralela Quinzena dos Realizadores.

La Croisette, o famoso calçadão à beira-mar da cidade francesa, ficará a partir de terça-feira repleto de grandes nomes do cinema, como o casal espanhol Javier Bardem e Penélope Cruz — que participam separadamente em dois filmes em competição —, ou as atrizes Cate Blanchett, que dará uma masterclass, e Demi Moore, integrante do júri.

Também vão brilhar no tapete vermelho do festival de cinema mais importante do mundo os americanos Adam Driver e Scarlett Johansson, protagonistas do thriller "Paper Tiger", de James Gray, um assíduo da competição.

As equipes da organização já penduraram no domingo, no Palácio dos Festivais, o imenso cartaz oficial do certame, protagonizado por Thelma e Louise, as heroínas do road movie feminista de Ridley Scott interpretadas por Geena Davis e Susan Sarandon.

O coletivo feminista 50/50, que milita por uma maior inclusão no cinema, criticou o cartaz e o considerou uma forma de "feminism washing", tendo em conta que apenas cinco realizadoras estão em competição, entre os 22 filmes em disputa.

Bardem como diretor

Entre os filmes que concorrem ao prêmio máximo figuram diretores habituais da mostra, como o japonês Hirokazu Kore-eda e o romeno Cristian Mungiu — ambos com Palmas de Ouro —, e o russo Andrey Zvyagintsev, premiado diversas vezes.

Dez cineastas concorrem pela primeira vez na mostra frequentemente criticada por manter um círculo de favoritos.

O veterano espanhol Pedro Almodóvar disputa pela sétima vez a Palma de Ouro com "Amarga Navidad", sobre um diretor — seu alter ego — que perdeu a inspiração.

Rodrigo Sorogoyen apresenta "El Ser Querido", com Bardem dando vida a um famoso cineasta que oferece um papel à filha atriz.

"La Bola Negra", de Javier Ambrossi e Javier Calvo, entrelaça as histórias de três homens homossexuais em três épocas diferentes, a partir de uma obra inacabada de Federico García Lorca, com Penélope Cruz e Glenn Close no elenco.

Essa participação histórica "reflete o bom momento que o cinema espanhol atravessa", disse Almodóvar após o anúncio das obras selecionadas.

O júri, presidido pelo sul-coreano Park Chan-wook, anunciará em 23 de maio a lista de premiados e o sucessor de "Foi Apenas Um Acidente", do iraniano Jafar Panahi.

Artistas comprometidos

A atualidade geopolítica, especialmente os conflitos na Ucrânia e no Oriente Médio, voltará a ser refletida no dia a dia do festival, ainda mais neste ano, que conta com artistas tão engajados como Bardem ou o escocês Paul Laverty, roteirista de Ken Loach e membro do júri desta edição.

"Cannes é político quando os filmes são políticos", declarou em abril Thierry Frémaux, delegado-geral da mostra, respondendo às críticas a Berlinale, acusada este ano de não levantar voz diante da guerra em Gaza.

O cinema latino-americano está ausente na competição, mas presente em outras seções e especialmente em Um Certo Olhar, a segunda mais importante, pelas mãos de duas diretoras: Valentina Maurel, da Costa Rica, com "Siempre Soy Tu Animal Materno", e a chilena Manuela Martelli, com "El Deshielo".

Na Quinzena dos Realizadores, dedicada a novos talentos, destacam-se "La Muerte No Tiene Dueño", do venezuelano Jorge Thielen Armand, com Asia Argento no papel de uma herdeira de uma plantação que quer vender, e "La Perra", da chilena Dominga Sotomayor, cujo elenco inclui o ator brasileiro Selton Mello ("Ainda Estou Aqui").

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