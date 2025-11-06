A- A+

LEITURA E RESSOCIALIZAÇÃO Cannibal inaugura o projeto "Reescrevendo Novos Caminhos", no Cotel Parceria da Companhia Editora de Pernambuco (Cepe) e Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização (SEAP) doará livros e levará autores para rodas de conversa em unidades prisionais do estado

Há quem diga que a música liberta. Mas, a liberdade também pode vir pelas páginas de um livro.

O músico, compositor e ativista social Cannibal, voz e baixo da icônica banda Devotos, é o primeiro autor da Companhia Editora de Pernambuco (Cepe) a integrar o projeto “Reescrevendo Novos Caminhos”, uma parceria entre a editora e a Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização (SEAP).

A iniciativa propõe um convite à transformação: escritores e escritoras visitam unidades prisionais do estado para partilhar suas histórias, trocar experiências e doar livros, que serão utilizados no Programa de Remição de Pena pela Leitura. Cada página lida, cada resenha escrita, pode representar até quatro dias a menos de encarceramento.

Cannibal estreia o projeto, na próxima terça (11), às 9h, visitando o Centro de Observação Criminológica e Triagem Professor Everardo Luna (Cotel), em Abreu e Lima.

Durante as rodas de conversa, os autores falam sobre o poder da leitura em suas próprias trajetórias e sobre como os livros podem ser faróis em noites longas demais.

“Estar neste projeto é uma grande felicidade porque acredito na ressocialização das pessoas. Dando oportunidades através da educação e da cultura, a gente pode fazer muita coisa, como baixar os índices de criminalidade”, diz Cannibal, autor de “Música para o povo que não ouve” (2018), editado e publicado pela Cepe.

Além dos encontros, o projeto prevê oficinas literárias, saraus e rodas de leitura, ampliando os espaços de criação e escuta dentro das unidades prisionais.

No Cotel, que abriga cerca de quatro mil pessoas privadas de liberdade (PPLs), mais de 700 já participaram do programa de leitura, 300 estão em cursos de qualificação profissional e 70 se preparam para o Prevupe, o pré-vestibular da UPE.

